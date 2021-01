Gleich mehrere Betrugsversuche sind der Polizei in Wismar am Mittwoch aus mehreren Orten im Nordwestkreis gemeldet worden. In allen Fällen riefen vermeintliche Enkel bei Senioren an und baten um Geld – immer mit derselben Masche. Nur in einem Fall ging der Betrüger noch einen Schritt weiter.