Betrunken und berauscht: Mann beschädigt Streifenwagen in Wismar

Wismar

Ein berauschter Radfahrer hat am Samstag Polizisten in Wismar angegriffen und bedroht. Der Polizei zufolge fiel ihnen der Mann auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Sie hielten ihn an, um ihn zu kontrollieren.

Der 29-Jährige stellte sich quer und machte falschen Angaben, als er sich ausweisen sollte. Bei einem Atemalkoholtest wies er knapp 1,7 Promille auf. Außerdem gab es Hinweise auf einen Cannabiskonsum. Der Mann sollte zur Blutprobeentnahme gefahren werden und verhielt sich dabei den Beamten gegenüber aggressiv.

Betrunkener beschädigt Streifenwagentür

Er schleuderte sein Handy in Richtung des Polizisten und stieg derartig gewaltsam in den Streifenwagen ein, dass er dabei die Tür des Streifenwagens leicht beschädigte. Zudem beleidigte er die Beamten und drohte ihnen verbal. Dazu stieß er auf und blies den Beamten seinen Atem aus kurzer Distanz ins Gesicht.

In der Dienststelle angekommen, führte ein Arzt die Blutprobenentnahme durch und die Polizeibeamten stellten die Personalien des Mannes fest. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung.

Lesen Sie auch:

Von OZ