Wismar/Benz

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Sonntag gegen 2.15 Uhr in der Straße Vor dem Fürstenhof in Wismar zwei Pkw seitlich touchiert und seine Fahrt fortgesetzt. Das teilte ein Zeuge der Polizei mit. Bei einer Fahndung entdeckten Beamte des Hauptreviers den beschriebenen Transporter – verlassen, beschädigt und mit noch warmem Motor. Die Polizisten suchten die Wohnung des 38-jährigen Halters auf. Da sich Hinweise ergaben, dass der Mann den Transporter gefahren hatte, führten sie einen Atemalkoholtest durch und stellten einen Wert von 1,55 Promille fest. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Gesamtschaden beträgt 10 000 Euro.

Rund 24 Stunden zuvor wurde das Polizeihauptrevier Wismar über einen Unfall auf der B 105 im Bereich einer Straßenbaustelle zwischen Benz und Steinhausen informiert. Vor Ort fanden die Beamten den 32-jährigen Fahrzeugführer, der die Polizei selbst informiert hatte, mit seinem beschädigten Auto vor. Wie er sagte, habe er die Kontrolle über seinen Nissan verloren und sei von der Straße abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

OZ