Bewohner infiziert: Corona-Fall in Wismarer Pflegeheim

Nun trifft das Coronavirus auch auf ein Pflegeheim in Wismar. Im Malteserstift St. Elisabeth hat sich bislang eine Person nachweislich mit dem Virus infiziert. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat nun alle Kontaktpersonen per Allgemeinverfügung in die Quarantäne geschickt.

Gesundheitsamt schickt Bewohner in Quarantäne

Die Heimleitung war am Dienstag bislang nicht für die OZ zu erreichen. Auch die Pressestelle der Malteser mit Sitz in Duisburg ließ eine Anfrage bisher unbeantwortet. Nach OZ-Informationen handelt es sich bei der infizierten Person aber um eine Bewohnerin. Unklar ist bislang, wie das Virus in das Heim gelangen konnte, in dem immerhin 120 Bewohner leben.

Der Landkreis schreibt in seiner Verfügung, die anstelle einzelner Quarantänebescheide erlassen wird, unter anderem: Gegenüber den Bewohnern werde, unabhängig vom Vorliegen von Symptomen und bis zum Ende der voraussichtlichen Inkubationszeit von 14 Tagen, eine Absonderung in ihrem Wohnbereich angeordnet. Heißt: Isolation in häuslicher Quarantäne.

Essen gibt es nur noch auf den Zimmern

Das betreffe alle Bewohner des Hauses, die im Wohnbereich „ St. Marien“ untergebracht sind. Personal und Bewohner sollen sich nun auch Corona-Tests unterziehen, die am Mittwoch durchgeführt werden.

Vor allem auf die Bewohner kommen nun schwere zwei Wochen zu. Denn für sie gilt: Es darf kein Besuch empfangen werden, der Wohnbereich darf nicht verlassen werden. Kontakte mit anderen Bewohnern des Wohnbereichs sind außer bei Doppelzimmern nur mit mindestens 1,5 Metern Abstand zulässig. Auch die Mahlzeiten dürfen nur noch im eigenen Zimmer eingenommen werden.

Erster Corona-Fall in einem Wismarer Pflegeheim

In Wismar ist es der erste Corona-Fall in einem Pflegeheim. Die Angst vor dem Virus war und ist groß in den Einrichtungen. Erst vor knapp zwei Wochen sagte Margit Plogsties, Heimleiterin des Malteserstifts, der OZ: „Es ist wichtig, die Bewohner zu schützen. Aber genauso wichtig sind die Mitarbeiter. Wir bekommen sonst ein Problem damit, die Bewohner zu versorgen.“ Das sage sie auch immer wieder den Angehörigen. Sie appelliere an sie, ehrlich bei Kontaktinformationen zu sein.

Von Michaela Krohn