Bisher kein Coronavirus in Wismar: Klinik ist aber vorbereitet

„Wir sind auf das Coronavirus vorbereitet“. Das sagt der Geschäftsführer der Sana Hanse-Klinik, Michael Jürgensen, am Freitag der OZ. Bisher sei kein Verdachtsfall in der Wismarer Klinik gemeldet worden. Wie die genauen Vorbereitungen aussehen, wollte Jürgensen zunächst nicht beschreiben. Einen Quarantäneraum gebe es aber nicht. Er sagt jedoch: „Wenn etwas passiert, sind wir im Krisenmodus in enger Abstimmung mit Landkreis und Land.“

"Wir sind auf das Coronavirus vorbereitet", sagt Michael Jürgensen, Geschäftsführer Hanse-Klinikums Wismar. Quelle: Kopp, Vanessa

Bisher gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keinen bestätigten Verdachtsfall (Stand Freitag, 12 Uhr). Erste Auswirkungen sind im Land jedoch zu spüren. So wurde zum Beispiel in Greifswald ein geplanter Workshop zur Plasmaforschung mit Teilnehmern aus der ganzen Welt abgesagt.

