Wismar

„Das sieht doch jetzt alles toll hier aus“, schwärmt Margit Friebe, während sie einige wenige Zigarettenstummel neben der Sitzbank aufsammelt. „Wenn ich an unser erstes Mal vor Jahren zurückdenke, da war der Container so schnell voll!“ Und jetzt haben die Helferinnen und Helfer Zeit, sich um Kleinkram wie Zigarettenstummel zu kümmern.

Subotnik am Strand

Samstag, morgens um 9 Uhr. Tilo Gundlack als jahrelanger Helfer und Organisator der „Wendorfer Strandbelebung“ freut sich. Über 30 Menschen stehen vor der Seebrücke zum Helfen, bereit für den „Subotnik“ zwischen Yachthafen und Strandwäldchen, darunter viele Aktive vom Wismarer DLRG. Es kommen ständig weitere Helfer dazu.

„Schön, dass ihr alle da seid und das auch noch mit Abstand!“, begrüßt er die bekannten und neuen Gesichter, verteilt Mülltüten (Bio, kompostierbar) und gibt Hinweise (Desinfektionsmittel, Abstand halten). Und dann schwärmen sie aus, die engagierten Anwohner und Naturschützer.

2015, als die Idee entstand, den Wendorfer Strand als städtisches Naherholungsgebiet und Badestelle vor der eigenen Haustür wieder ins Bewusstsein zu rücken, wurde säckeweise Unrat zwischen alten Schuhen, Röhrenfernsehern bis hin zu ausrangierten Plastikmöbeln aus irgend einem Garten gefunden.

Weniger Müll

Jetzt sind es in erster Linie kleinere Dinge. Gefährliche Scherben, die mal als leer getrunkene Bierflaschen unsanft auf dem Boden landeten. Klein geriebene Plastikteile, die weggeworfen wurden oder über die Ostsee am Strand landeten.

Jetzt müssen die Helferinnen und Helfer genauer gucken. „Man merkt, es ist weniger geworden“, dankt Margit Friebe. Tilo Gundlack gibt ihr Recht: „Aber vielleicht liegt das auch am Lockdown, die großen Partys am Strand haben noch nicht stattgefunden. Aber die Menschen merken auch, dass das, was sie weg werfen, von anderen ehrenamtlich wieder eingesammelt wird. Das Bewusstsein hat sich verändert!“

Das war die Hoffnung der Initiatoren, als die Idee zusammen mit der „Mecklenburger AnStiftung“ ins Leben gerufen wurde. Das Anstiften hat offenbar funktioniert. Und auch so hat der Wendorfer Strand sich in den letzten Jahren positiv verändert: mit Spielgeräten für Kinder (und Erwachsene) und sogar mit Strandkörben an der Minigolfanlage und neuen Sitzbänken. Im Herbst werden die Ehrenamtler wieder aktiv, hoffentlich haben sie nicht viel zu tun.

Von Nicole Hollatz