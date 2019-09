Bitte nicht stören: Möwen ziehen Küken auf Sparkassen-Parkplatz in Wismar groß

Wismar

Möwen schreien, aber von Strand und Meer ist weit und breit nichts zu sehen: Stattdessen tippeln kleine Füße der Küstenvögel über graue Pflastersteine – denn das Fliegen klappt noch nicht. Eine Möwenfamilie hat sich den Parkplatz der Sparkasse in der Wismarer Innenstadt als Zuhause auf Zeit ausgesucht. Hier werden gleich mehrere Küken seit einiger Zeit groß gezogen. Im Flugmodus sind die Jungen noch nicht. Damit sie nicht von den Autos der Bank-Kunden übergefahren werden, ist ein Schild an der Filiale-Tür angebracht worden. Darauf steht: „Achtung! Auf unserem Kundenparkplatz befinden sich umherlaufende Möwenküken. Sie werden von ihren Elterntieren weiterhin versorgt und bald flugfähig sein... Bitte fahren Sie Schrittgeschwindigkeit. Danke!“

Jung-Tiere nicht stören

Drei Jungvögel laufen gerade einem Elternteil hinterher. Das hat ein hartes Stück Brot gefunden, möchte es nicht so gerne teilen – in dem Moment auch nicht mit dem eigenen Nachwuchs. Deshalb schnappt sich die große Möwe das Brot und läuft damit weg – quer über den Parkplatz. Lange dauert es aber nicht, bis ihr die Jungvögel mit lauten Schreien folgen. Sie kreischen nach dem Motto: Gib uns doch etwas ab! Und natürlich fallen auch für die Kleinen dann einige Krümmel ab. Die Küken sind gut genährt und gar nicht mehr so klein. Dass sie sich schon länger auf dem Parkplatz aufhalten müssen, zeigen die vielen weißen Hinterlassenschafts-Kleckse unter einem Baum.

Eltern kümmern sich

Hilfe braucht der Möwen-Nachwuchs übrigens nicht. Die Tiere sollten auf keinen Fall gestört oder mitgenommen werden – auch nicht, wenn von ihren Eltern nichts zu sehen ist. Wie der Naturschutzbund Deutschland ( NABU) informiert, trügt der Schein häufig, denn die Jungen vieler Vogelarten würden ihr Nest bereits verlassen, bevor ihr Gefieder vollständig ausgebildet ist. Meist handelt es sich nicht um Waisen, sondern um fast flugfähige Jungvögel mit relativ vollständigem Gefieder, die durch Bettelrufe noch mit ihren Eltern in Verbindung stehen. Sobald der Mensch sich entfernt, können sich die Eltern wieder um ihre Kinder kümmern.

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz dürfen Jungvögel nur dann vorübergehend aufgenommen werden, wenn sie verletzt oder krank, und somit tatsächlich hilflos sind. Jungvögel, die mit nach Hause genommen werden, hätten selbst bei fachgerechter Pflege deutlich schlechtere Überlebenschancen als in der Natur, so der NABU.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder