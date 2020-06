Black-Lives-Matter-Demo auf dem Wismarer Marktplatz am Freitag

Wismar

Eine Black-Lives-Matter-Demo findet am heutigen Freitag ab 17 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz statt.

Der Tod von George Floyd in den USA vor einem Monat hat das Thema rassistische Polizeigewalt weltweit in den Fokus gerückt. Auch in Deutschland haben zahlreiche Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt stattgefunden. Hieran soll in der Hansestadt Wismar angeknüpft werden. Teil der Kundgebung sind verschiedene Redebeiträge und musikalische Elemente, aber auch eine Schweigeminute für den ermordeten George Floyd.

Video sorgte für Aufsehen

Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd kam am 25. Mai in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota durch eine gewaltsame Festnahme zu Tode. Ein Video des Vorfalls sorgte weltweit für Aufsehen. Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten wurden nach Bekanntwerden des Videos entlassen und wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt inhaftiert.

Von OZ