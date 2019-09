20-Jähriger kracht mit seinem Wagen in eine Hauswand

Neukloster

Ein 20 Jahre alter Mann ist Freitagnacht mit seinem VW Golf in Neukloster in eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer 0,91 Promille wie die Atemalkoholkontrolle ergab. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann mit seinem VW Golf in der Bahnhofsstraße gegen 4 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, anschließend fuhr er etwa 20 Meter durch etliche Büsche bis eine Hauswand die Fahrt beendete. Der Fahrer verletzte sich leicht bei dem Unfall, der Sachschaden allerdings ist erheblich. Der Golf hat Totalschaden erlitten, die Schäden am Haus muss ein Gutachter ermitteln. Der 20-Jährige musste vor Ort seinen Führerschein abgeben, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Von Michael Prochnow