Blaualgen – schon bei dem Gedanken daran wird Strandbesuchern mulmig zumute. Sie tauchen besonders bei lange anhaltender Hitze auf und können bei Kontakt mitunter zum Tod führen. Einige Badestrände an der Ostsee und im Binnenland sind schon gesperrt. Dazu gehören vier Badestellen am südlichen Schweriner See. Laut Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg könnte das auch bald den Badestellen an der Nordspitze des Schweriner Sees in Bad Kleinen und Hohen Viecheln drohen.

Fünf Hunde starben wegen verseuchtem Wasser

„ Blaualgen“ – in dem Wort stecken eigentlich schon zwei Irrtümer: Sie sind nicht blau, sondern grünlich und es sind auch keine Algen. Die Cyanobakterien – so der wissenschaftliche Name – können Mensch und Tier ziemlich gefährlich werden. So sind in der vergangenen Woche zwei Hunde, nachdem sie in Wampen bei Greifswald von dem mit Cyanobakterien verseuchten Wasser getrunken hatten, gestorben. Obwohl die Hunde noch in die Tierklinik nach Rostock gebracht wurden, konnten sie nicht mehr gerettet werden. Auch auf der Insel Rügen mussten fünf Hunde in einer Tierarztpraxis behandelt werden. Drei starben.

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg weist darauf hin, dass das Auftreten von Blaualgen in einem See oder an der Ostsee dynamisch sein kann. So wurden die gefährlichen Bakterien bereits an vier Badestellen des Schweriner Sees gesichtet: Am Reppin, am Kalkwerder, Seehof Campingplatz und am Zippendorfer Strand. „Die Konzentration der Cyanobakterien im Badegewässer ist sehr wind- und wetterabhängig, innerhalb weniger Stunden kann sich die Situation ändern. Dadurch ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Massenentwicklungen in einem Gewässer nur in Teilbereichen zeigen“, sagt Liane Schulz, Gesundheitsaufseherin beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Ein Auftauchen der unansehnlichen Bakterienmasse ist aber auch an der Nordspitze des Sees nicht unwahrscheinlich.

Wind ändert Richtung, Blaualgen könnten sich verteilen

Im vergangenen Jahr musste wegen der Blaualgengefahr unter anderem kurzfristig das beliebte Lieps-Schwimmen rund um die Insel im Schweriner See abgesagt werden. Dass es in diesem Jahr aus demselben Grund abgesagt werden muss, ist nicht zu befürchten: Das Wettschwimmen wurde bereits wegen der Corona-Krise gecancelt. Laut Windvorhersagen wird der Wind in den kommenden Tagen allerdings mehrfach die Richtung am Schweriner See ändern, was ein Ausbreiten der Bakterien begünstigen könnte.

Beliebte Badeseen neben der Ostsee sind in der Region unter anderem der Neuklostersee, der Wariner und der Tressower See. „Bei der letzten Überwachung dieser Badeseen durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst gab es keine Anzeichen für eine Massenentwicklung von Cyanobakterien. Die Sichttiefen lagen über einem Meter“, gibt Line Schulz vom Gesundheitsamt in Wismar Entwarnung. Auch aus der Bevölkerung habe es noch keine Hinweise gegeben.

„Ich habe hier noch nie eine einzige Blaualge gesehen“

Den Neuklostersee – besonders beliebt in der Region – hat auch Wolfgang Pügge, langjähriger früherer Betreiber des Bootsverleihs, immer im Blick. „Ich habe hier noch nie eine einzige Blaualge gesehen“, betont er. Jeden Morgen um 7 Uhr gehe er im See schwimmen. Auffälligkeiten habe es seiner Erfahrung nach noch nie gegeben. Die Wassertemperatur – zurzeit etwa 25 Grad – messe er jeden Tag. Das sei zwar schon warm. Wolfgang Pügge hat aber eine Idee, warum es im Neuklostersee keine Blaualgen gibt: „Es gibt zwei Zuflüsse, den Klaasbach und den Hopfenbach. Im Süden gibt es einen Abfluss, den Teppnitzbach.“ Dadurch sei Bewegung im Gewässer, die begünstige, dass sich Blaualgen nicht gut entwickeln können.

Gefährliche Cyanobakterien Die Badesaison beginnt am 20. Mai und endet mit dem 10. September – aufgrund der Corona-Pandemie startete die Saison in diesem Jahr am 20. Juni. Während dieser Zeit werden Kontrollen einschließlich Beprobungen des Badewassers mindestens einmal im Monat durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes durchgeführt. In der vergangenen Woche wurde nach mehreren Hinweisen von Badegästen das typische Erscheinungsbild einer Massenansammlung von Cyanobakterien am südlichen Schweriner See festgestellt. Cyanobakterien können ein Gesundheitsrisiko darstellen. Neben Haut- und Schleimhautreizungen kann es nach häufigem Verschlucken des Wassers zu Erbrechen und Durchfall kommen. Säuglinge und Kleinkinder sind besonders gefährdet. Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder nicht in den Algenansammlungen spielen. Aktuelle Warnhinweise finden die Bürger auch auf der Online-Badewasserkarte MV www.badewasser-mv.de und in der Badewasser MV-App.

Einzig ein Fischsterben habe es in einem Sommer einmal gegeben. Ansonsten erfreue sich der Neuklostersee großer Beliebtheit. Beinahe täglich beobachte Wolfgang Pügge Schulklassen beim Schwimmen. An den Wochenenden sei es zwar auch mal etwas voller an der Badestelle, in der Woche sei es aber meist entspannt.

Wolfgang Pügge hat 20 Jahre lang den Bootsverleih am Neuklostersee betrieben. 2019 ging er in der Ruhestand. Noch heute geht er täglich in seinem See schwimmen und sagt: „Ich habe hier noch nie eine einzige Blaualge gesehen.“ Quelle: Marie Nietsch

Gesundheitsamt : Badeverbote sind nicht immer nötig

Den Gewässern in Nordwestmecklenburg wird von den Gesundheitsämtern durchgehend eine ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt. Diese Ergebnisse sind allerdings ein Mittelwert von Untersuchungen der letzten vier Jahre. Etwa einmal im Monate werde jede Badestelle vom Gesundheitsamt neu untersucht. „Die Überwachung erfolgt zunächst anhand morphologischer und optischer Kriterien durch die Gesundheitsbehörden, woraus sich entsprechende Handlungsempfehlungen ergeben. Eine mikroskopische Bestimmung der Blaualgen erfolgt im Bedarfsfall durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV“, erklärt Liane Schulz aus dem Gesundheitsamt des Kreises Nordwestmecklenburg.

Badeverbote wie in Vorpommern werden von den zuständigen Ordnungsbehörden und auf Veranlassung der jeweiligen Gesundheitsämter ausgesprochen. Vor Ort werden dann Strände gesperrt oder Warnschilder aufgestellt. Warnungen wurden weiterhin zu den genannten Badestellen am Schweriner See und am Bützower See ausgesprochen. „Das Baden prinzipiell zu untersagen, ist nicht in jedem Fall notwendig. Bei erhöhten Cyanobakterienvorkommen wird die Überwachung durch die Gesundheitsbehörden intensiviert. Es werden Warnhinweise an der Badestelle angebracht. Generell befinden sich an jeder Badestelle sogenannte Kurzprofile, die auf potenzielle Gefahren hinweisen“, erklärt Liane Schulz.

