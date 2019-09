Bad Kleinen

„Auf Grund von Blaualgen müssen wir leider das Schwimmen absagen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.“ So die knappe wie ganz aktuelle Information am Sonntag auf der Homepage der Gemeinde Bad Kleinen.

Für den Veranstalter, den Heimatverein Bad Kleinen, stehe die Sicherheit der Schwimmer an erster Stelle, so Vorstandsmitglied Astrid Stern-Flemming. Rund 25 Voranmeldungen lagen vor, darunter aus Hamburg. Gerechnet wurde mit mehr als 60 Startern. So viele waren es im letzten Jahr.

Die Veranstalter hatten bis zuletzt auf bessere Windverhältnisse gehofft. Doch das war am Sonntag nicht der Fall. Im Uferbereich seien extrem viele Algen gesichtet worden, auch auf dem See. Auch das Schulschwimmen sei schon abgesagt worden. „Dadurch sind wir natürlich sensibilisiert“, so Astrid Stern-Flemming.

Dennoch ist die Enttäuschung groß. Kuchen wurden gebacken, alles war vorbereitet. In den nächsten Tagen wolle das Organisationsteam beraten, ob es einen neuen Termin geben wird.

Beim 8. Insel-Lieps-Schwimmen sollten zwei Wettkämpfe ausgetragen werden. Bei der normalen Strecke von etwa 800 Metern wird von der Insel Lieps zum Badesteg in Bad Kleinen am Ufer des Schweriner Sees geschwommen. Zusätzlich wurde als lange Strecke die doppelte Distanz (1600 m) ins Programm aufgenommen. Dabei starten die Schwimmer am Badesteg, schwimmen bis zur Insel und zurück. Ziel ist ebenfalls der Badesteg.

Anmeldungen zu den Wettkämpfen sollten am Sonntag bis 14 Uhr möglich sein. Um 14.15 sollte der Transfer zur Insel beginnen. Die DLRG und die Feuerwehr Bad Kleinen wollten die Schwimmstrecke absichern.

Mehr lesen: An diesen Seen in MV droht Gefahr durch Blaualgen und Saugwürmer

Von Heiko Hoffmann