Blick in Wismars Industriekultur: Bodenspeicher soll saniert werden

Wismar

Einmal Staub wischen und Spinnweben wegfegen, schon könnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. So wirkt der „ Bodenspeicher“ in der Kurzen Baustraße 9 am Rande der Wismarer Altstadt.

Zur Galerie Ein tolles Haus und engagierte neue Eigner aus der Region: im Bodenspeicher in der Kurzen Baustraße gibt es einige Spuren aus der Vergangenheit zu entdecken.

Technikgeschichte hautnah

„Das ist der Elevator“, erzählt Birgitt Schärf. Die Wismar-Urlauberin ist Zufallsgast am Samstag Mittag im historischen Speicher. „Ich war mal Laborleiterin der Saat- und Anerkennungsstelle in Sachsen-Anhalt“, berichtet sie mit leuchtenden Augen angesichts der staunenden Blicke um sich herum. Solche Speicher und die Technik dahinter kennt sie.

„Die Schaufeln des Elevators bringen das Saatgut nach oben“, erzählt sie weiter. Im Erdgeschoss ist der Blick auf das kleine Förderband mit diesen Metallschaufeln möglich, sonst sind die Förderbänder „verpackt“. Was für ein spannender Einblick zu den Tagen der Industriekultur, in Wismar gab es beispielsweise auch Führungen durch den Löwe-Speicher.

Vieles ist noch erhalten

Im Bodenspeicher in der Kurzen Baustraße ist viel zu sehen, viel erhalten, vieles im guten und sehr guten Zustand. Angefangen vom großen Lastenrad und seinem umlaufenden Tau – es bewegt sich alles noch, egal ob moderne DDR-Technik oder das alte Lastenrad aus der Zeit davor.

1844 entstand der Speicher und wechselte mehrfach den Besitzer. Seit 1953 war er „volkseigen“. Der damalige Rechtsträger „Deutsche Saatgut-Handelszentrale“ ist ansatzweise noch auf der Fassade lesbar – vorherige Schriften drücken durch.

Mit Birgitt Schärf geht es durch den Speicher, sie findet die Saatgutaufbereitungsmaschine von „ Petkus“ – das Unternehmen gibt es immer noch. Und im Dachgeschoss lohnt der Blick nach oben. Denn wenn das Saatgut oben angekommen ist, wird es über den Drehrohrverteiler und entsprechende Rohre dahin verteilt, wo es lagern soll.

Neuer Eigentümer aus der Region

Auch Rick Haselbach und seine Familie hören gespannt zu, die neuen Eigentümer aus Groß Stieten hoffen, dass ehemalige Speichermitarbeiter Fotos von früher haben oder erzählen können, wie es damals war, dort zu arbeiten.

Die Stadt hat lange versucht, einen neuen Eigner und damit eine neue Nutzung für das leer stehende Haus zu finden. Familie Haselbach wurde so darauf aufmerksam und konnte sich im Bieterverfahren durchsetzen.

Rick Haselbach schwärmt vom Zustand des Gebäudes, trotz des langen Leerstands. „Sonst sind bei solchen Speichern ja immer die Deckenhöhen das Problem, aber hier ist das nicht so.“ Der Speicher war ein Bodenspeicher, das Saatgut wurde lose oder in Säcken direkt auf den Böden gelagert. Kein Getreide, dafür fehlte Gleisanschluss und Hafenanbindung.

Wohnungen sollen entstehen

„Wir sind noch in der Vorplanung“, erzählt Haselbach. Es sollen Wohnungen entstehen, vielleicht eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss. Mit seinen Holztragwerk und den Maschinen hat das Gebäude natürlich Charme.

„Aber wir sind nicht in der Toplage am Hafen oder am Markt“, relativiert Rick Haselbach. „Aber das dauert alles noch, wir müssen uns erst langsam ran tasten.“ Außerdem ist das Gebäude Einzeldenkmal. Was alles mit der neuen Nutzung erhalten werden kann, wird sich zeigen. „Wir versuchen so viel wie möglich zu erhalten!“, verspricht Rick Haselbach.

Trieur und Saatgutkörner

Birgitt Schärf zeigt auf den steilen Sackaufzug: „Es kamen auch Säcke mit Saatgut an“, erklärt sie. Und lacht. Auch sie hat manch einen Sack dann mit der Sackkarre von A nach B gebracht, in Sachsen-Anhalt. Dann wurde das Saatgut gereinigt – mit Wind, Sieben und dem „ Trieur“.

Dank „Mr. Google“ finden die Zuhörer die Funktionsweise der Maschine, Birgitt Schärf findet dann die Siebe und den Trieur im Speicher. Alles noch da. Und sie greift in den Staub auf dem Holzboden, erkennt sofort das Saatgut: „Schwingel, das ist Saatgut von Gräsern.“

Im Keller rätseln alle angesichts langer Metallzylinder. „Das werden doch keine Bomben sein“, fragt einer aus der Besucherschar. Hoffnungsvolles Gelächter. „Das könnten Probenbehälter sein. Man muss ja immer von jeder Lieferung Proben nehmen“, mutmaßt Birgitt Schärf.

Von Nicole Hollatz