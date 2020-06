Blickfang: Wikinger-Schiff vor Wismar und der Insel Poel unterwegs

Wismar

Dass die Ostsee nicht wirklich mit dem Bützower See vergleichbar ist, hat die Crew der „Jove“ am Wochenende gemerkt. Das Wikingerschiff – 11 Meter lang, 2 Meter breit und 1,1 Tonnen schwer – ist am Wochenende im Wismarer Segelrevier ein Blickfang gewesen.

Fritz Hossmann war mit seiner Crew vom Bützower Kanuclub in Wismar und beim Mecklenburger Segelverein angelandet. Bei kräftigem Wind und deutlicher Welle ging es Sonnabend Richtung Poel. „Bei Walfisch wollten wir kreuzen, aber die Wellen kamen immer höher“, erzählt Fritz Hossmann.

Von Azubis gebaut

Eigentlich wollten sie Richtung Timmendorf oder Hohen Wieschendorf, aber so war nun das Kirchdorf auf Poel das windgegebene Ziel. Vor vier Jahren wurde das Schiff mit Azubis und jungen Flüchtlingen im Berufsbildungsverein in Steinhagen bei Bützow gebaut. Inzwischen nutzt der Kanuclub die „Jove“ und segelt einmal in der Woche auf dem Bützower See. Dazu kommen regelmäßige Wochenendausflüge wie nun nach Wismar.

Von Nicole Hollatz