Frisch gepresster Saft aus den eigenen Äpfeln – das macht der Schulverein der Grundschule Dreveskirchen auch in diesem Jahr wieder möglich. Am Sonnabend, den 17. Oktober, lädt er traditionell zum Apfelpressen ein. Allerdings wird es aufgrund von Corona nicht wie in den vergangenen Jahren ein Apfelfest sein, betont der Verein.

„Dennoch wäre es schön, wenn viele Menschen das Angebot nutzen würden. Damit unterstützen sie unsere Arbeit, die den Kindern in der Grundschule zugutekommt“, wirbt Vereinsvorsitzender Ramon Meyer für eine rege Teilnahme.

Anmeldung erbeten, um Gedränge zu vermeiden

Dieses Mal steht die Apfelpresse von 9 bis 16 Uhr am „ Hexenhaus“ auf dem Reitplatz in Blowatz. Aufgrund der Corona-Hygieneregeln wird so verfahren, dass die Äpfel im Laufe des Vormittags angeliefert werden können. „Wir informieren dann, wenn der Saft fertig ist und abgeholt werden kann. Dadurch wollen wir ein Gedränge vor Ort vermeiden“, erläutert der Vorsitzende. Er bittet möglichst um Anmeldung per E-Mail an ramon_meyer@yahoo.de oder per SMS (0175 / 44 76 384).

Die meisten Interessenten wissen aus den vergangenen Jahren: Mindestens 100 Kilogramm Äpfel sind für den eigenen Saft vonnöten. Kleinere Mengen werden gemischt. Fünf Liter Saft im Beutel und Karton kosten sieben Euro. Der Saft ist grundsätzlich zwölf Monate haltbar; wenn er einmal angebrochen ist, immerhin noch bis zu 90 Tage. „Auch Apfelspenden ohne Rücknahme des Saftes sind möglich“, informiert Ramon Meyer.

Feuerwehrförderverein sorgt für Imbiss

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Blowatz unterstützt auch diesmal den Schulverein und sorgt für Würstchen und Getränke. Aus Wismar hat sich der Imkerverein angekündigt. Er bietet Honig und Produkte aus Bienenwachs an.

Der Schulverein sammelt mit dem Apfelpressen Geld für Projekte an der Grundschule. Der Schwerpunkt liegt derzeit unter dem Motto „Schule bewegt“ auf Aktivitäten im Freien.

