Blowatz feiert Richtfest für Hort

„Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss nach Blowatz hingeh’n“, sangen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Ostseekrabben“. Sie brachten den Bauleuten ein Ständchen, die seit August an dem neuen Hortgebäude arbeiten. Am Donnerstagnachmittag wurde Richtfest gefeiert. „Im zeitigen Frühjahr soll der Hort fertig sein“, verkündete Bürgermeister Tino Schomann ( CDU).

Das neue Domizil für 40 Hortkinder entsteht inmitten des Dorfes neben dem Mehrgenerationenzentrum. Die Wismarer Hochbaufirma Krentz & Müller hat nach Plänen von Tim Brandt einen Winkelbungalow in Holzständerbauweise errichtet. Geschäftsführer Marco Krentz dankte in seinem Richtspruch der Gemeinde Blowatz als Bauherrin, wünschte den Kindern „Glück und Segen auf all ihren Wegen“ und würdigte die Arbeit der Maurer, Zimmerleute und Trockenbauer. Nach alter Tradition ließ er den Bürgermeister den letzten Nagel ins Dachgebälk schlagen. Der meisterte die Aufgabe mithilfe von Kita-Leiterin Julia Erpen.

Anschließend gab es Kaffee und Kuchen, den Mitglieder des Fördervereins der Kindertagesstätte gebacken hatten, sowie Zuckerwatte für die Kinder. Auch viele Eltern waren zum Richtfest gekommen.

Neubau kostet 440000 Euro

Der Hortneubau kostet 440 000 Euro. „Ein großer Akt für unsere kleine Gemeinde mit 1200 Einwohnern“, meinte Tino Schomann, „trotz der 90 000 Euro Fördermittel, die wir vom Landkreis bekommen.“ Der Bürgermeister freut sich, dass es inzwischen eine Förderung für Kinder über sechs Jahren gibt. „Da haben wir richtig Glück.“ In dem Geld enthalten ist ein schlüsselfertiges Haus, das wie das benachbarte Mehrgenerationenzentrum rot verklinkert wird, das Mobiliar und die Außenanlage mit Bolzplatz und Spielgeräten hinter dem Bungalow.

Viel Platz im Winkelbungalow

Auf einer Grundfläche von 262 Quadratmetern werden die Kinder großzügig Platz zum Spielen und Kreativsein haben. „Wir richten einen Werk- und einen Entspannungsraum ein, einen Bau- und Konstruktionsraum sowie eine Kinderküche“, berichtete die Kita-Leiterin. In einem Gemeinschaftsraum können die Kinder Mittag essen und Feste feiern. Neben einer Garderobe und einem kleinen Büro gibt es zwei Toiletten sowie ein barrierefreies WC mit Dusche. Julia Erpen dankte der Gemeinde für die Investition. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagte sie.

Kita wird im Mai 40 Jahre

Die alte Gemeindevertretung hat das Projekt auf den Weg gebracht. Wegen steigender Kinderzahlen musste der Hort aus der Kita ausziehen. Sie befindet sich im ehemaligen Gutshaus in Dreveskirchen und feiert im kommenden Mai 40-jähriges Bestehen. Die Platzkapazität wurde dort inzwischen erweitert. In der Krippe werden jetzt 15 statt vorher zwölf Steppkes betreut, im Kindergarten 35 statt bisher 30 Mädchen und Jungen. Der Hort ist provisorisch in der Grundschule untergebracht. Hier werden derzeit 48 Kinder betreut.

Vorteile des Grundstücks

Am liebsten hätte der Bürgermeister den Hort neben der Grundschule gebaut. „Aber nach dem Waldschutzgesetz müssen wir dreißig Meter Abstand einhalten. Solch eine Fläche war nicht frei“, bedauerte Tino Schomann. Das jetzige Grundstück habe aber auch seine Vorteile: Der größte ist, dass die Hortkinder, die zum Essen in die Kita gehen, nicht mehr wie jetzt die Straße überqueren müssen. Auch die Bushaltestelle befindet sich direkt am Hort. Denn einige Mädchen und Jungen sind in den Nachbargemeinden Boiensdorf und Krusenhagen zu Hause. Zudem ist der Weg von der Schule zum Hort um 75 Meter kürzer.

Nicht zuletzt freuen sich vor allem die älteren Mieter im Mehrgenerationenzentrum auf die künftigen jungen Nachbarn. „Eine ehemalige Erzieherin, die dort auch wohnt, hat schon angekündigt, uns ab und zu besuchen zu wollen“, erzählte die Kita-Leiterin. „Sie kann sich gerne einbringen, zum Beispiel den Kindern vorlesen.“

