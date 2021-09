Blowatz hat gewählt: Tino Schmidt ist neuer Bürgermeister

Blowatz

Die Einwohner der Gemeinde Blowatz hatten mit der Bundes- und Landtagswahl eine weitere Entscheidung zu treffen. Gesucht wurde ein neuer Bürgermeister. Die amtlichen Geschäfte hatte zuletzt Winfried Kauert geführt, nachdem Tino Schomann (CDU) im Mai zum Landrat gewählt worden war.

Die Wahl hatten die Blowatzer zwischen Tino Schmidt (SPD), Martin Griechen (parteilos) und Jörg Schiller (Bürger für Blowatz). Am Ende hatte Tino Schmidt die Nase vorn. Der 44-jährige Bundespolizeibeamte ist neuer Bürgermeister. In den Mittelpunkt rücken will er in den kommenden Jahren vor allem Belange rund um Schule und Kindergarten, den Brandschutz und die Wohnungsbauentwicklung. Ganz oben auf der Liste steht auch die Digitalisierung der Gemeinde.

Tino Schmidt ist 2019 in die Gemeindevertretung gewählt worden. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit zehn Jahren ist Robertsdorf seine Heimat.

Von Jana Franke