Blowatzer Feuerwehr verteilt Osterüberraschungen

Blowatz

Das Osterfeuer des Feuerwehrfördervereins Blowatz e.V. ist eine beliebte Tradition. Der Nachwuchs zeigt den „Löschangriff nass“, die kleinen Gäste können auf dem Feuerwehrgelände versteckte Ostereier suchen.

Nach 2020 musste auch dieses Jahr die für Ostersamstag geplante Aktion abgesagt werden. Die Ehrenamtler hatten extra umgeplant und zur Ostereiersuche auf dem Blowatzer Reitplatz nach Voranmeldung eingeladen – nach dem Einkaufsmotto „Click and Collect“. Auch das musste nun abgesagt werden.

Jugendwart Jan Karschau informiert: „In der Woche vor dem Anmeldeschluss kam die endgültige Absage von den Behörden. Die Veranstaltung darf trotz des entsprechenden Hygienekonzeptes und Terminvergabe nicht stattfinden.“ Er hat Verständnis: „Die Organisatoren tragen diese Entscheidung vollumfänglich mit. Der Blick auf die aktuell steigenden Fallzahlen lässt keine andere Entscheidung zu.“

Überraschungen beim „Ostseekaufmann“

Um die angemeldeten Kinder nicht ganz zu enttäuschen, wurde kurzfristig umdisponiert. Die Osterüberraschungen, die die bisher angemeldeten Kinder auf dem Reitplatz hätten suchen können, können nun am Ostersonnabend im „Ostseekaufmann“ in Blowatz abgeholt werden. „Die Jugendfeuerwehr deponiert die Ostertütchen für die angemeldeten Kinder in dem Geschäft. Die Abholung ist möglich zwischen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr“, informiert der Jugendwart.

Er bedankt sich im Namen der Jugendfeuerwehr Blowatz bei den Unterstützern der Aktion. Die gefärbten Eier kommen aus Blowatz und wurden durch einen lokalen Produzenten von Freilandeiern gestiftet. Der örtliche Kaufmannsladen unterstützt ebenfalls wie auch eine Ferienwohnungsvermietung mit Radlercafé aus dem Ort. „Und selbstverständlich unterstützt der Feuerwehrförderverein Blowatz e.V. die Blowatzer Jugendwehr und sorgt dafür, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Herzlichen Dank dafür!“

Die Jugendwehr Blowatz feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag und besteht zur Zeit aus 15 Kameradinnen und Kameraden im Alter zwischen 6 und 16 Jahren.

Auch in Gägelow gibt es Ostergeschenke: Am Mittwoch, dem 31. März, ist der Sozialausschuss gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Gägelow wieder unterwegs, um die kleinen und großen Einwohner der Gemeinde zu überraschen.

Die Kinder von Tagesmutti Monika Riebe haben in den vergangenen Wochen dafür fleißig gebastelt und insgesamt 200 Osterkörbchen angefertigt. Die hat der Osterhase alle reichlich mit kleinen Präsenten befüllt. Verteilt werden die Körbchen um 17 Uhr am Sportplatz in Gressow, um 17.30 Uhr in Proseken auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte „Störtebeker“ (beim Pavillon) und um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Gägelow. Dort können die Osterüberraschungen abgeholt werden.

Die Veranstalter bitten darum, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Alle Einwohner, die älter als sechs Jahre sind, möchten bitte mit Masken erscheinen. Da alle Feiern abgesagt sind, hat es bereits zu Weihnachten eine solche Aktion gegeben – Initiatoren waren auch damals der Sozialausschuss und die Feuerwehr.

Von Nicole Hollatz