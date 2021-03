Blowatz

In der Gemeinde Blowatz scheint man die Ostsee zu lieben. Es gibt die Tagespflege Ostseetreff, das Unternehmen Ostsee3rad und ein Ostsee-Gästehaus. „Da war es doch naheliegend, dass ich meinen Einkaufsmarkt ‚Ostseekaufmann‘ nenne“, lacht Marco Woydt. Im Mai 2018 hat er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Andrea Behling den 70 Quadratmeter großen Laden im Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses eröffnet.

Jetzt expandieren die beiden. Im Nachbarort Neuburg wollen sie eine zweite Filiale eröffnen – mit Unterstützung der Kommune. Die möchte ihr Gemeindezentrum mit Leben füllen und lässt deshalb das Gebäude umbauen. Ein Mieter wird der Ostseekaufmann sein. Vermutlich im Herbst sollen sich die Türen des Shops zum ersten Mal öffnen.

Das Gemeindezentrum in Neuburg wird umgebaut. Quelle: Kerstin Schröder

Baustoff-Kaufmann

Der 48-jährige Marco Woydt ist zwar gelernter Kaufmann, kommt aber nicht aus der Lebensmittelbranche. Hauptberuflich kümmert er sich in einer Wismarer Firma um die Beschaffung von Baustoffen. Das soll auch so bleiben. Der Einkaufsladen ist sein zweites berufliches Standbein im Nebenerwerb. Zu dem Geschäft in Blowatz ist er unplanmäßig gekommen. „Es war die Idee unseres Bürgermeisters Tino Schomann“, erzählt er.

Damit sich das Mehrgenerationenhaus zu einem wirklichen Treffpunkt für die Einheimischen entwickelt, sollten dort verschiedene Dienstleistungen einziehen, unter anderem ein Friseur und ein Laden. Die Idee, einen Lebensmittelmarkt zu eröffnen, stößt bei Marco Woydt nicht sofort auf Begeisterung. „An der ersten Ausschreibung habe ich mich nicht beteiligt“, erzählt er. Doch dann geht alles ziemlich schnell. Kurzfristig überlegen er und Andrea Behling es sich noch einmal anders und bekunden ihr Interesse. So sind sie jetzt der Ostseekaufmann – bald auch in Neuburg.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fördermittel für Umbau

Dort hat es viele Jahre lang einen Kaufmannsladen gegeben – im Erdgeschoss der ehemaligen Küsterschule aus dem Jahre 1854. Doch die Inhaberin ist in Rente gegangen und „wir wollten unbedingt wieder eine Einkaufsmöglichkeit schaffen“, berichtet Bürgermeister Bernd Hartwig (CDU). Und weil der Ostseekaufmann in Blowatz gut läuft, hat er Marco Woydt angesprochen und ihm eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Mittlerweile ist aus dem Plan ein konkretes Vorhaben geworden. Finanziert wird der Umbau mit Fördermitteln zur Entwicklung von Dörfern. Rund 93 000 Euro werden in das Bauvorhaben investiert. „Aber das wird nicht alles sein“, kündigt Marco Woydt an.

Angeboten werden soll dort wie auch in Blowatz ein Grundsortiment an Lebensmitteln, darunter sind auch regionale Produkte von Landwirten der Umgebung. Sie beliefern bereits das Geschäft in Blowatz mit Eiern, Eierlikör, Kartoffeln und Rosenkohl. Käse aus Wismar und Glashäger-Getränke aus Bad Doberan sind ebenfalls im Sortiment.

Mitglied bei der Feuerwehr

Mit den Geschäften seit der Eröffnung im Mai 2018 ist Marco Woydt zufrieden. „Der Start war schwierig, aber wir haben viel Zeit und Geld investiert und jetzt läuft es gut.“ Viele Einheimische würden bei ihm einkaufen, aber auch Urlauber. Deshalb hofft er, dass die Touristen bald wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen dürfen. Geplant ist in Blowatz noch eine Lotto-Annahmestelle. Die soll voraussichtlich ab 1. Mai in Betrieb gehen, die endgültige Entscheidung von Lotto Toto MV steht aber noch aus.

Obwohl Marco Woydt mit seinem Job als Baustoffkaufmann viel zu tun hat, steht er regelmäßig auch an der Kasse in seinem Laden – genau wie seine Lebensgefährtin. Unterstützung bekommen sie von einer festangestellten Mitarbeiterin. Geöffnet ist das Geschäft in der Woche von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 7.30 bis 11.30 Uhr. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Hobbys. „Die Zeit, die übrig bleibt, verbringe ich mit der Familie“, betont Marco Woydt. Und wenn die Feuerwehr ausrücken muss, fährt er mit. Sein Resümee zu seiner unerwarteten Karriere als Ostseekaufmann: „Es war ein Schnellschuss, aber die richtige Entscheidung.“

Von Kerstin Schröder