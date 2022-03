Wismar

Pflanzen vor einigen Haustüren in der Altstadt haben in den vergangenen Monaten für heftige Diskussionen gesorgt. Denn das Grün sollte auf Anordnung der Stadt entfernt werden. Manche reden von bizarren Streitigkeiten und zeigen Unverständnis für das harte Vorgehen der Rathausmitarbeiter. Die wiederum weisen auf ihr Recht hin.

Fakt ist: In eine vor allem für Altstadtbewohner zufriedenstellende Gestaltungsrichtlinie ist das eigenständige Begrünen vor der eigenen Haustür noch nicht gegossen. Das will die Fraktion Die Linke nun ändern. Für kommenden Donnerstag, 17. März, stellte sie den Antrag, die vorhandene Sondernutzungssatzung zu ändern und die Gestaltungsrichtlinie für private Anwohner und Anwohnerinnen neu zu gestalten. Behandelt werden soll er um 18 Uhr in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungsausschusses sowie des Bau- und Sanierungsausschusses im Wismarer Zeughaussaal.

Streit um Blumenkübel und Efeu

Vorangegangen waren diesem Schritt mehrere Streitigkeiten. Unter anderem sind die Eheleute Lysann Schmidt-Blaahs und Oliver Blaahs im Mai vergangenen Jahres aufgefordert worden, die öffentliche Flächen vor ihrem Haus in der Breiten Straße zu räumen. Aufgestellt sind dort sechs 25 Zentimeter tiefe Blumenkübel. Die Stadtverwaltung sieht das als ungenehmigte Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche und als Gefahr für Fußgänger und Radfahrer. Lysann Schmidt-Blaahs argumentiert dagegen, dass die Pflanzelemente aufgrund der Breite des Gehweges niemanden behindern würden. In den sozialen Medien bekam sie Zuspruch und auch die Politik mischte sich mit ein, wollte bereits im September eine entsprechende Satzungsänderung. Doch die wurde am Ende abgelehnt und alles blieb beim Alten.

Mehr Grün an St. Marien Um mehr Grün geht es auch der Fraktion Liberale Liste-FDP in Wismar – im Detail um die Aufenthaltsqualität im St. Marien-Forum. Das, so argumentiert der Fraktionsvorsitzende René Domke, erfreue sich einer hohen Beliebtheit. „Eingebettet in das Gotische Viertel, laden die Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und Besinnen ein. Allerdings bietet der gesamte Bereich keinen Platz im Schatten. Viele können gerade in den Sommermonaten das Verweilen nur kurz genießen, da sie schutzlos der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Dies wird dem Raum nicht gerecht.“ Die Fraktion schlägt vor, zum Beispiel mit einer Kübelbepflanzung oder durch entsprechende bauliche Elemente, die dem Raum nicht die Würde nehmen sollen, Schattenplätze zu schaffen. „Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Überdachung oder feste Bepflanzung, die den Charakter des Platzes und dessen Nutzung stören könnten“, betont René Domke. Das Ziel sei mehr Grün, mehr Schatten, mehr Aufenthaltsqualität.

Anfang des Jahres erhielten die Eheleute Schmidt-Blaahs nun eine weitere Aufforderung, „die ungenehmigte Sondernutzung zu unterlassen und die Pflanzkübel aus dem Straßenraum zu entfernen“. Aktuell seien nur „vor Einzelhandelsbetrieben maximal zwei punktuelle Begrünungselemente pro Geschäft in unmittelbarer Nähe zum Betrieb, zum Beispiel vor dem Eingangsbereich, und auf Flächen für die Außengastronomie der Gastronomiebetriebe je nach Größe der Sondernutzungsfläche Pflanzelemente zulässig“, heißt es darin. In ihrem Fall träfe das nicht zu.

Die Frist, die ihnen gesetzt wurde, ist verstrichen. Die Blumenkübel stehen noch. Über einen Anwalt bat Lysann Schmidt-Blaahs um Aufschiebung bis zur Entscheidung bezüglich der angestrebten Satzungsänderung, wie sie auf OZ-Nachfrage erklärt. „Ich bin am 17. März also auf jeden Fall motiviert dabei, eine neue Satzung auf den Weg zu bringen“, erklärt die Kommunalpolitikerin, die für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen agiert.

Nach 36 Jahren Wurzeln gekappt

Ein zweiter Streit betrifft Monika und Klaus Redmer aus der Wollenweberstraße. Der mündete Ende Februar sogar in einen Polizeieinsatz. 36 Jahre wuchs an ihrem Haus Efeu. Bereits im August 2021 forderte die Stadt das Rentner-Ehepaar auf, das Rankgewächs bis Ende September zu entfernen und begründete das mit Straßenbauarbeiten in der Wollenweberstraße. Die Familie tat es nicht, widersprach einer weiteren schriftlichen Aufforderung der Verwaltung. Die Stadt begründet diese damit, dass aufgrund des starken Wurzelwuchses des Efeus der Gehweg nicht vollständig und fachgerecht hergestellt werden kann und mögliche spätere Schäden durch den Wurzelwuchs an dem Gehweg nicht ausgeschlossen werden könne. Zudem sei der Gehweg ohnehin schon schmal und der Efeu würde den nutzbaren Raum zusätzlich einschränken.

Der Streit eskalierte am 28. Februar. Zwei Männer einer Firma für Garten- und Landschaftsbau hatten im Auftrag der Hansestadt die Säge angesetzt und den Efeu gegen den Willen der Hauseigentümer gekappt. Weil Klaus Redmer das zunächst verhindern wollte, sind vier Polizeibeamte hinzugerufen worden. Weiter tätig werden mussten sie aber nicht.

Rückhalt aus der Bevölkerung

Der Efeu ist mittlerweile entfernt. Die mögliche Satzungsänderung kommt für Familie Redmer nun zwar zu spät, nichtsdestotrotz spart sie nicht mit Dankesworten. „Auch wenn wir im Kampf für den Erhalt unseres Efeus einen Rückschlag erlitten haben, möchten wir uns bei allen, die uns aktiv seelisch und moralisch unterstützt haben, herzlich bedanken“, teilen sie mit. Sie sprechen damit Freunde, Nachbarn, Kommunalpolitiker und „alle, die einfach so geklingelt, angerufen oder uns auf der Straße angesprochen und uns zum Durchhalten ermutigt haben“ an.

Ein Unterstützer ist unter anderem Hartmut Rachui. „Seit Jahren ist es guter Brauch, dass mit eigener Kraft und eigenen Ideen versucht wird, unserer Stadt ein freundliches Aussehen zu geben“, meint der 81-Jährige. Nach seiner Beobachtung sei die Stadt aber immer mehr versteinert worden. Andernorts würden Star-Architekten begehrte Preise erhalten, weil sie sich mit eindrucksvollen Ideen und intelligenten Lösungen der Klimaherausforderung stellen und beispielsweise Häuserfassaden und -dächer begrünen.

„Und was passiert in Wismar? Ein Efeu ist’s, der nicht nur den Unmut einer Behörde provoziert. Ein Efeu. Man glaubt es kaum“, führt er aus. „Eine Behörde verschanzt sich hinter hausgemachten Satzungen, zitiert Gesetze, meint, die Interessen der Steuerzahler vertreten zu müssen, droht mit drastischen Maßnahmen. Was soll das?“ Er bleibe solidarisch an der Seite aller, „die unsere schöne Stadt lieben und das dort, wo sie wohnen, auch eindrucks- und fantasievoll zeigen“.

Er wünsche sich mehr Gelassenheit seitens der Stadtverwaltung. Sie solle sich nicht gegen die Menschen stellen, sondern für ein freundliches, tolerantes Miteinander sorgen und neugierig auf Ideen der Stadtumgestaltung sein.

Von Jana Franke