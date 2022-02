Bobitz: Junge Leute wollen im Klimacamp 5000 Bäume pflanzen 

Bobitz

Der Klimawandel ist ein heiß diskutiertes Thema derzeit. Nicht nur darüber reden und tatenlos zusehen, sondern 5000 sichtbare Zeichen setzen. Dazu noch jede Menge frische Luft, gemeinsamen Spaß und weichen Waldboden unter den Füßen genießen – das können Jugendliche im Klimacamp des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Mecklenburg tun. Das lädt vom 11. bis zum 13. März nach Bobitz ein.

„Ich freue mich, dass wir inzwischen das dritte Jahr in Folge Jugendliche dafür begeistern können, ein tausendfaches Zeichen für den Klimaschutz zu setzen“, sagt Hanna Wichmann. Die Kinder- und Jugendpastorin im Kirchenkreis Mecklenburg hofft auf viele Teilnehmer. Auf die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren wartet ein Wochenende mit Workshops, Musik, leckerem Essen und viel guter Laune auf den Pfarrhof in Dambeck (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein. Noch läuft die Onlineanmeldung unter: ejm.de/2022/01/26/bobitz-klimacamp-2022. Der Unkostenbeitrag beträgt 30 Euro.

Verschiedene Workshops geplant

Neben der Pflanzaktion bietet das Klimacamp die Begegnung mit engagierten Menschen, Musik und Silent Disco sowie coole Workshops wie „Mit dem Ornithologen oder Förster in den Wald“, Seadballs oder Kosmetik selbst gemacht, Suppe draußen kochen oder Bogenschießen.

Es ist nicht die erste Pflanzaktion im Kirchenkreis Mecklenburg: Bereits im Oktober 2020 und im Oktober vergangenen Jahres haben Pfadfinder und Jugendliche insgesamt 9000 Setzlinge in Forstrevieren bei Schlemmin/Bützow (Landkreis Rostock) und bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in die Erde gebracht. „Das Geld für unsere Baumsetzlinge kommt ausschließlich durch Spenden zusammen“, berichtet Pastorin Hanna Wichmann. Ein Baumsetzling kostet etwa einen Euro. Spenden sind weiterhin sehr willkommen. Denn noch ist nicht das ganze Geld für die 5000 neuen Baumsetzlinge zusammen. Außerdem sollen weitere Baumpflanzaktionen gestartet werden.

Baumbarometer wächst ständig

Auf der Internetseite https://ejm.de/2022/01/26/kirchenklimawald/ findet sich übrigens auch ein „Baumbarometer“, an dem ablesbar ist, wie viele Bäume aktuell in Mecklenburg schon gesponsert wurden. „Mit jedem Setzling leisten wir einen guten Beitrag zur Gesunderhaltung unseres einheimischen Waldes in Mecklenburg und gleichzeitig nehmen wir Anteil an der weltweiten Klimaverbesserung“, sagt Pastorin Wichmann. Sie bittet um weitere Hilfe und Geld. „Denn Mecklenburg hat – wie andere norddeutsche Bundesländer auch – bei den vergangenen Stürmen sehr gelitten, Baumbestand verloren und kann wirklich junge Bäume und pflanzaktive Menschen gebrauchen.“

Spenden sind möglich an den Empfänger „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Zentrum Kirchlicher Dienste“ bei der Evangelischen Bank (IBAN: DE72 5206 0410 0005 3015 05 BIC: GENODEF1EK1). Bitten den Verwendungszweck: „Kirchenbäume“ angeben.

Von Christian Meyer