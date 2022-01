Bobitz

Adolf Rothenberger lässt nicht locker. Seit über einem Jahr setzt sich der Rentner beharrlich bei der Gemeinde Bobitz dafür ein, dass der Katersteig in seinem Dorf wieder in Ordnung gebracht wird. Es ist die kürzeste Wegeverbindung vom Wohnviertel Schulstraße ins Ortszentrum von Bobitz mit Einkaufsmöglichkeiten, dem Arzt und der Bank. Die etwa hundert Bewohner müssen einen Umweg von 500 Metern in Kauf nehmen. Vor allem ältere und viele gehbehinderte Menschen seien betroffen.

Statt Reparatur alles weggerissen und verwüstet

Jetzt hat Adolf Rothenberger eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren gestartet. 102 Frauen und Männer haben es unterstützt und es unterzeichnet. Sie fordern die Gemeinde auf, „einen Zustand wie vor der Verwüstung des Katersteigs wiederherzustellen“. Im März vergangenen Jahres hatte eine Baufirma im Auftrag der Gemeinde die Treppenanlage, die Teil des Katersteiges war, abgerissen. Der Bereich, der über Gemeindeland führt, sei verwüstet worden. Anlass für die Vernichtungsaktion war die Bitte der Anwohner, ein paar Platten in der Treppenanlage, die defekt waren, zu reparieren. „Stattdessen wurde alles weggerissen, die Straßenlaterne abgebaut und der Weg gesperrt“, schimpft Adolf Rotheberger.

Er macht Bürgermeisterin Anne Homann-Trieps persönlich dafür verantwortlich. „Sie hat das Thema zur Chefsache gemacht“, erklärt er. In ihrem Bürgerbegehren fordern die Bobitzer sie auf, „den Weg, welcher über das Gemeindeland führt, in einen begehbaren Zustand umbauen zu lassen. Lassen Sie den Weg planieren und mit einer festen Kiesschicht versehen.“ Seinen „Vorschlag, die demontierte Beleuchtung unter Verwendung des vorhandenen Anschlusses in Eigenleistung zu installieren, lehnte sie ab. Das ist ein unzumutbarer Zustand.“

„Es geht um 15 Meter Gemeindeland“

Der Katersteig führt nicht nur über eine gemeindeeigene Fläche. In der Folge verläuft der unbefestigte Weg an Garagen vorbei über Privatland bis zur Wismarschen Straße (B 208). Die Gemeinde hätte den Weg laut Bürgermeisterin instand gesetzt, wollte sich aber mit einem notariell bekundeten Wegerecht von den drei Eigentümern absichern. Denn ein sogenanntes Gewohnheitsrecht gebe es im juristischen Sinne nicht. Duldungen, wie sie für den Katersteig seit 1968 bestanden, könnten die Eigentümer jederzeit unterbinden. „Ein öffentlicher Weg in der Verantwortung einer Gemeinde muss sicher, rechtssicher und finanzierbar im Gesamthaushalt sein. Unter dieser Maßgabe wurde nach Lösungen gesucht“, hatte die Bürgermeisterin im vergangenen Sommer erklärt.

Nach Aussage von Adolf Rothenberger gehe es inzwischen nur um die 15 Meter Gemeindeland. „Alles andere ist geklärt. Es gibt ein Wegerecht, das für das private Grundstück eingetragen ist“, erklärte der Rentner jetzt, als er eine Kopie der Unterschriftensammlung in die für Bobitz zuständige Amtsverwaltung Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen brachte. Das Original hatte er der Bürgermeisterin übergeben. „Edith Schröder, die Tochter des Inhabers der ehemaligen Gaststätte an der Wismarschen Straße, weiß von diesem Wegerecht. Der Weg von der Ecke der Garagen bis vor zur Wismarschen Straße gehörte zum Grundstück ihres Vaters.“

Amtsleiter will mit Bürgermeisterin Beschwerde bearbeiten

Die Amtsverwaltung könne sowohl ins Grundbuch als auch in das Baulastenverzeichnis beim Landkreis einsehen, sagte Amtsleiter Eckhard Rohde, der die Unterschriftensammlung entgegennahm. Er habe zwar kein Weisungsrecht gegenüber der Gemeindevertretung Bobitz, sicherte Adolf Rothenberger aber zu, dass er ihr empfehlen wolle, sich noch einmal mit der Sache zu beschäftigen. „Der Form nach ist es kein Bürgerbegehren, dafür gibt es bestimmte Kriterien. Wir werden es als Beschwerde von einer relativ hohen Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern behandeln“, erläuterte Eckhard Rohde. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin werde er die Eingabe bearbeiten.

Die Gemeinde Bobitz will nach Angaben der Bürgermeisterin das gesamte „Schulstraßenviertel“ neu gestalten. Dazu wurde ein Antrag auf Förderung für eine städtebauliche Entwicklungsplanung gestellt. Ein leer gezogener Wohnblock der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen werde in den nächsten Wochen abgerissen. Die gewonnene Fläche soll für zeitgemäßes Wohnen genutzt werden.

Von Haike Werfel