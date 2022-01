Bobitz

Rauch steigt aus dem Keller eines dreistöckigen Wohnblocks. Die Feuerwehren Bad Kleinen und Groß Stieten sind bereits vor Ort. Einige Kameraden ziehen sich die Atemschutzanzüge an, andere legen die Schläuche aus. Doch vor dem Löschen heißt es, den Brandraum nach Menschen zu durchsuchen und sie zu retten. Dazu kommt eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Alles muss ganz schnell gehen – naja, fast ganz schnell, denn hier handelt es sich um eine Übung der beiden freiwilligen Feuerwehren.

So ein Ausbildungstag ist für die Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinen, Groß Stieten und Bobitz Gold wert. Während die FFw Bobitz bereits zweimal in der vergangenen Woche ihre Ausbildung an diesem Objekt durchführen konnte, sind Bad Kleinen und Groß Stieten am Samstag vor Ort. Für die ehrenamtlichen Retter ist es die letzte Gelegenheit zu üben.

Bobitzer Wohnblocke wird bald abgerissen

Schon in dieser Woche soll begonnen werden, den längst leer gezogenen Wohnblock in der Schulstraße in Bobitz abzureißen. Umso dankbarer sind die Wehrführer der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen, die sie über den bevorstehenden Abriss informierte und das Gebäude zuvor den Kameraden zu Trainingszwecken freigab.

„Wo kann man schon mal üben, ein angekipptes Fenster zu öffnen, Türen auf verschiedene Art und Weise zu öffnen, Menschen mittels einer Leiter aus dem obersten Stock zu retten und im Keller unter dichtem Rauch Menschen zu finden“, meint der Wehrführer von Bad Kleinen, Holger Lehmann. Er leitet den Übungstag am Sonnabend. „Vor allem ist auch wichtig, dass hier jeder Kamerad mal ran kann. Wir haben genug Fenster und Türen.“

Bildergalerie vom Feuerwehrtraining in Bobitz:

Zur Galerie Impressionen vom Feuerwehrtraining in Bobitz

So haben die Feuerwehrleute zunächst am Vormittag an vier Stationen gearbeitet, bevor sie dann am Nachmittag eine richtige Übung durchführten, um das Gelernte unter etwas stressigeren Bedingungen anzuwenden.

Fenster und Türen möglichst ohne Beschädigung öffnen

Zunächst aber wird trainiert, geschlossene und angekippte Fenster zu öffnen, um in eine Wohnung zu kommen. Das klappt von dem hinter dem Haus stehenden Gerüst schon sehr gut. Im Hausflur sind Feuerwehrmitglieder mit der Brechstange an einer Tür zugange. „Wenn man sie so ansetzt“, erklärt ein Kamerad der Bad Kleiner Wehr, „dann reißt ihr das Schloss mit raus. Andersherum angesetzt, drückt ihr die Zarge ein und eine unverschlossene Tür kann herausspringen.“

Dank eines Spezialbrecheisens ist die Tür fast unbeschädigt offen. Quelle: Kerstin Erz

„Wir versuchen immer bei allem, was wir tun, den geringstmöglichen Schaden zu verursachen“, ergänzt Wehrführer Lehmann. „Müssen wir zum Beispiel einen bewusstlosen Menschen aus einer Wohnung holen, dann versuchen wir, die Tür so zu öffnen, dass wir nach Übergabe des Menschen an die Rettungskräfte die Tür wieder verschließen können.“

Suche mit Wärmebildkamera in vernebeltem Raum

Mittlerweile kommt aus dem Keller dicker Rauch. Eine Rauchbombe wurde gelegt, um den Brandrauch und die schlechte Sicht bei einem Brand zu simulieren. Vor dem vernebelten Raum stehen Kameraden um Gruppenführer Torsten Henning herum. Der Ausbilder zeigt, wie man eine Wärmebildkamera bedient und ausliest. Danach schickt er zwei junge Leute mit dieser Kamera in den vernebelten Raum.

Im vernebelten Raum wurde der Einsatz mit der Wärmebildkamera trainiert. Quelle: Kerstin Erz

Als sie wieder herauskommen, fragt er sie, was sie gesehen haben. Einen Kanister und Flaschen. „Und wie voll sind Kanister und Flaschen?“, fragt er weiter. Die Antwort kommt prompt: „Halbvoll der Kanister und von den beiden Flaschen ist eine voll und eine halb voll.“ Sehr gut erkannt haben das die beiden Kameraden. „Mit so einer Wärmebildkamera sehen wir alles, was Temperaturunterschiede hat, wie Stromkabel, Wäscheleine, Kochtöpfe, natürlich Menschen und Tiere. Diese Wärmebildkamera erspart uns ein Drittel der Suchzeit“, erläutert Wehrführer Lehmann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine andere Gruppe ist im Freien mit dem Aufstellen einer mindestens acht Meter hohen Leiter befasst. Dazu ist Teamarbeit gefragt. Denn es ist gar nicht so einfach für drei Leute, die wackelige, lange Leiter an die Hauswand zu stellen. Auch aus dem Fenster im dritten Stock die Leiter herunterzuklettern, haben die Kameraden in diesem Zuge gleich mit geübt.

Am späten Nachmittag zeigt sich Wehrführer und Einsatzleiter Holger Lehmann zufrieden. Alle Kameraden haben fleißig geübt und mitgemacht.

Von Kerstin Erz