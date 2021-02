Bobitz bei Wismar: Corona-Fälle in Kita und Grundschule

Wismar

Wie bereits am Freitag vermutet, erreichten das Gesundheitsamt auch am Sonnabend weitere Meldungen über positive Tests, die unter anderem zur bislang höchsten Anzahl von erlassenen Allgemeinverfügungen an einem Tag in Nordwestmecklenburg führten. 19 Neuinfektionen wurden erfasst und gemeldet. Insgesamt sind derzeit 704 Menschen in Quarantäne, davon 210 mit einer Infektion.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 82

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg steigt nur leicht auf 82,0. Damit hat der Landkreis auch nicht mehr die zweithöchste Inzidenz in MV, sondern liegt auf Platz 3 hinter dem Landkreis Rostock, der auf 82,5 gestiegen ist.

Zu einem der Fälle, der für eine Allgemeinverfügung sorgte, meldeten sich sechs weitere Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld eigenständig beim Gesundheitsamt. Sollten darunter weitere Positiv-Befunde sein, könnte dies in den kommenden Tagen zu noch weiteren Allgemeinverfügungen führen.

Nach privater Feier sieben neue Corona-Fälle

Leider hat sich auch die Befürchtung zu der am Freitag erwähnten Feier bewahrheitet. Dort wurden aus dem ersten positiven Fall am heutigen Sonnabend insgesamt sieben Fälle. Sie stehen in Verbindung mit einer der Allgemeinverfügungen von Sonnabend und haben durch weitere Kontakte auch zu weiteren Sekundärinfektionen außerhalb des Landkreises geführt.

Fünf Allgemeinverfügungen erlassen

Aufgrund einer Reihe von positiven Fällen musste das Gesundheitsamt am Sonnabend Allgemeinverfügungen für vier Kindertagesstätten und eine Schule erlassen.

Nachdem am Freitag bereits eine Allgemeinverfügung für die Kindergartengruppen 3 und 4 der Kita „Die Klützer Schloßspatzen“ erlassen wurde, musste nun nach einem positiven Covid-19-Befund bei einem Kind aus einer weiteren Kontaktkohorte auch eine Verfügung für die Kinder und Erzieher der Gruppen 1 und 2 erlassen werden. Sie gilt zunächst bis zum 11. März und zwar für Personen, die am 24. oder 25. Februar in der Einrichtung waren.

Gleiches trifft nach zwei bestätigten Covid-19-Infektionen bei Kindern in der Kita „Peermoor“ in Herrnburg für alle Kinder und Erzieher der „roten“ und der „blauen“ Gruppe zu, die am 24. oder 25. Februar in der Einrichtung waren.

Ein positiver Test bei einer Betreuungsperson an der Evangelisch-integrativen Kindertagesstätte der Diakonie am Ploggenseering in Grevesmühlen sorgt für eine Quarantäne für Kinder und Erzieher der „roten“ und der „orangenen“ Gruppe sowie des Horts, die am 22., 23. oder 24. Februar in der Kita waren. Sie gilt zunächst bis 10. März.

Kita und Grundschule in Bobitz betroffen

In Bobitz gab es zwei positive Covid-19-Tests bei Kindern in der Kita „Frechdachs“. Deshalb sind nun alle Kinder und Erzieher des Hortes und des Kindergartens, die am 24. oder 25. Februar dort anwesend waren, bis zum 11. März.

Ebenfalls betroffen ist die Grundschule Bobitz. Dort müssen nach einem positiven Test bei einem Schulkind alle Schüler und Lehrer, die am 24. oder 25. Februar anwesend waren und zur Kontaktkohorte der Klassen 1-4 gehören, zunächst bis zum 11. März in Quarantäne.

