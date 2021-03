Boienhagen

100 Abnehmer sind schon mit am Start für die im April beginnende Obst- und Gemüse-Saison auf dem Hof „Lebendiger Landbau“ in Boienhagen. Alles Menschen, die das Angebot von Solidar-Landwirt Johannes Walzer aus Boienhagen (Ortsteil der Gemeinde Upahl in Nordwestmecklenburg) nutzen, sich gegen einen monatlichen Betrag, den sie zahlen, wöchentlich eine Kiste gefüllt mit Gemüse, Obst der Saison und auch Eiern – entweder vom Hof selbst oder aus einem der Depots in Upahl, Schwerin oder Lübeck zu holen.

„150 Menschen zu versorgen, das ist unser Ziel für diese Saison“, sagt Johannes Walzer. Dass es erreicht werden kann, ist nicht unwahrscheinlich. Bisher ist das Konzept des jungen Landwirts und seiner Lebensgefährtin Laura Koch, die beide an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde studiert haben und vor zwei Jahren mit ihrer solidarischen Landwirtschaft auf einem Erbpachthof der Kirche in Boienhagen begannen, aufgegangen.

Moderates Wachstum

Waren es in der Testphase im Jahr 2018 insgesamt 15 Voll-Abos, die Walzer und Koch abschlossen und damit um die 30 Menschen versorgten, waren es bereits im darauffolgenden Jahr 50 Abonnements und um die 80 Menschen, die Obst und Gemüse aus Boienhagen bekamen. Im Jahr 2020 konnten mit 80 Voll-Abos insgesamt 110 Leute versorgt werden.

Manche Familien oder auch Single-Haushalte teilen sich ein Abo. Manche zahlen auch freiwillig mehr als das von Walzer zu Beginn einer jeden Saison errechnete Mindestgebot für ein Abonnement.

So funktioniert es

Solidarische Landwirtschaft funktioniert auf diese Weise. Der Landwirt errechnet das Geld, das er braucht, um eine bestimmte Anzahl von Menschen zu versorgen, erstellt daraufhin das Mindestgebot für ein Abonnement. In sogenannten Bieterrunden geben alle Teilnehmer ihr Gebot ab. Wer weniger Geld verdient, kann vielleicht sogar weniger als das Mindestgebot für ein halbes oder volles Abo zahlen. Vorausgesetzt ein anderer, der mehr verdient, zahlt freiwillig mehr.

„Manchmal braucht es nur eine, manchmal auch eine zweite oder dritte Bieterrunde, bis das Geld zusammen ist, das wir benötigen“, sagt Walzer. Abo-Nehmer gehen auch das Risiko einer schlechteren Ernte mit ein oder profitieren davon, wenn es ein besonders gutes Jahr gibt. Im Fall des Walzer-Projekts sind Bewässerung und auch die Aufzucht von Pflanzen in Gewächshäusern – sogenannten Tunneln – gewährleistet, was das Risiko von Missernten um einiges minimiert.

Registrieren und online Gebot abgeben

Normalerweise finden Bieterrunden immer in Präsenz statt, seit Corona geht es auch hier online zur Sache. Wer sich also jetzt noch überlegt, zur Abnehmer-Gemeinschaft auf dem Hof von Walzer dazuzustoßen, kann sich auf der Webseite (www.lebendiger-landbau.de) registrieren und gleichzeitig sein Angebot abgeben. Vom Hof „Lebendiger Landbau“ kommt dann die Info, ob es so passt oder noch mal nachgebessert werden muss.

Die Info-Veranstaltung zu Beginn der Saison findet auch online statt. Alle Teilnehmer werden dann informiert und erhalten den Link, um daran teilnehmen zu können. Mitte April, sagt Walzer, geht es mit dem frischen Gemüse los.

