Die Ausschreibung der Gemeinde Boiensdorf für einen neuen Pächter für den Campingplatz auf dem Werder zieht sich weiter hin. Hieß es vor knapp einem Monat noch, dass Mitte Dezember mit der Veröffentlichung der Ausschreibung gerechnet werden könne, ist nun klar: Sie soll jetzt erst Anfang Januar veröffentlicht werden. Das bestätigt Angela Lange, Leitende Verwaltungsbeamtin im Amt Neuburg, zu dem auch Boiensdorf gehört, der OZ.

Angela Lange von der Amtsverwaltung Neuburg erklärt: „Der Pachtvertrag soll der Ausschreibung gleich mit beigefügt werden.“ Daran arbeite der Rechtsanwalt zurzeit noch, der mit dem Erstellen der Ausschreibung beauftragt wurde.

Camper sorgen sich um ihre Plätze auf dem Boiensdorfer Werder

Noch im November sorgten sich die Camper auf dem Boiensdorfer Werder um ihre Plätze. Da der Pachtvertrag mit dem noch aktuellen Betreiber zum 31. Dezember ausläuft, sollten sie zunächst ihre Plätze räumen. Nach einer Gemeindevertretersitzung lenkten Gemeinde und Amt ein, die Camper können zunächst bleiben.

Die Details der Ausschreibung dürften auch die fast 200 Dauercamper ungeduldig erwarten. Für sie steht auf dem Spiel, ob sie dauerhaft bleiben können oder nicht. Denn der Platz soll saniert und modernisiert werden. Sie fürchten, dass sie für die Sanierungsarbeiten ihre Stellplätze räumen müssen – und nicht wieder zurückkommen können. Denn danach müssten neue Verträge zwischen Campern und Betreiber geschlossen werden.

Interessenten für den Betrieb des Campingplatzes gebe es bereits

Wie es für sie weitergeht, wenn der Campingplatz an einen neuen Pächter vergeben wird, ist also noch ungewiss. Das liege dann in den Händen des neuen Pächters. In der Zwischenzeit, also ab dem 1. Januar, muss sich die Gemeinde um den Betrieb des Campingplatzes kümmern.

Für den Betrieb ab dem kommenden Jahr soll es bereits mehrere Interessenten geben. Das bestätigte Boiensdorfs Bürgermeister Silvio Jacob (parteilos) der OZ bereits in der vergangenen Woche. Ob sie geeignet sind und die Ausschreibungskriterien erfüllen, könne aber erst beurteilt werden, wenn sie sich auf die Ausschreibung beworben haben.

