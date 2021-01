Boiensdorf: Gemeinde sperrt Campingplatz

Boiensdorf

Den Campingplatz in Boiensdorf will die Gemeinde neu verpachten. Deshalb hat sie vor einigen Tagen ein Schloss am Ein- und Ausgang angebracht. Außerdem hängt an den Gitterstäben ein Schild mit der Aufschrift „ Privatgrundstück – Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten!“ Beides ist laut Bürgermeister Silvio Jacob (parteilos) nötig, weil die Gemeinde für die Sicherheit auf dem Areal verantwortlich ist, solange kein neuer Pächter gefunden ist.

Neuer Pachtvertrag

In den vergangenen Wochen sind immer wieder Zäune am Campingplatz niedergetrampelt worden – auch von Menschen, die auf der Halbinsel entlangwandern und einen Rundweg über den Campingplatz laufen wollen. Das ist in der Vergangenheit möglich gewesen – durch den verschlossenen Eingangsbereich jetzt aber nicht mehr.

Hier beginnt eine mögliche Wanderung. Die Steine sollen Ausflügler abhalten, dort ihre Autos abzustellen. Quelle: Silvio Jacob

Ob sich das in Zukunft wieder ändert, hängt vom neuen Pächter ab. Er könnte Spaziergänger auf dem Areal dulden. Die müssen nun für eine Wanderung zurück den Weg am Strand nehmen. An dessen Startpunkt wird darauf jetzt ebenfalls mit einem Schild hingewiesen: „Achtung – dies ist kein Rundweg!“

Mehrere Interessenten

Auch die 200 Dauercamper, die dort bisher einen Platz hatten, gelangen vorerst nicht mehr auf das Gelände, sondern müssen auf einen neuen Pächter warten. Die Ausschreibung soll im Januar veröffentlicht werden. Für den Betrieb gebe es bereits mehrere Interessenten, hatte Silvio Jacob Mitte Dezember berichtet.

Ob sie geeignet sind und die Ausschreibungskriterien erfüllen, könne die Gemeinde aber erst beurteilen, wenn die offiziellen Bewerbungen eingegangen sind. Der Vertrag mit dem bisherigen Pächter war zum 31. Dezember nach 30 Jahren ausgelaufen.

Von Kerstin Schröder