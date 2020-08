Boiensdorf

Sigrid und Erwin Focke genießen den Vormittag an der Ostsee. Ohne viel Trubel. Die Rentner aus Sachsen-Anhalt haben in Boiensdorf einen Traumstrand gefunden. Entdeckt haben sie ihn während einer Tour mit ihren Minifahrrädern vor fünf Jahren. „Wir hatten hier einen Platten“, erzählen die Dessauer. In der Zeit, in der sie den Reifen reparieren, merken sie, wie schön dieser Platz am Meer ist.

Barfuß übers Gras

Erwin Focke aus Dessau feiert seinen 74.Geburtstag mit seiner Frau Sigrid am Strand. Quelle: Kerstin Schröder

Während um die Uhrzeit in den nahe gelegenen Badeorte auf der Insel Poel oder in Rerik der Kampf um die letzten freien Parkplätze entbrennt, ist es in Boiensdorf beeindruckend ruhig. Viele Stellplätze unter den großen, schattigen Bäumen sind noch frei. Auch die Gebühren sind günstiger als woanders: Vier Stunden kosten drei Euro, der ganze Tag nur einen Euro mehr. „Das sind schöne Preise, auch Toiletten sind da“, erzählt Erwin Focke.

Er läuft barfuß übers Gras. Das wächst gleich neben dem Strand. Der ist nicht besonders breit. Doch er bietet einen malerischen Ausblick: Das Wasser glitzert in der Sonne. Kleine Fischerboote schaukeln sanft im Meer. Ein Kite-Surfer gleitet langsam über die Ostsee. Für ihn sind es die ersten Stunden auf dem Brett. Für Anfänger wie ihn ist Boiensdorf das ideale Revier. Denn tief ist das Wasser nicht. „Man kann ganz lange stehen, fast bis dahinten zu den Bojen“, erzählt Erwin Focke und zeigt auf die weißen Schwimmkörper in der Ferne.

Tipp vom Einheimischen

Der 74-Jährige hat Geburtstag und kann sich keinen besseren Ort für seinen Ehrentag vorstellen. In wenigen Wochen wird er am Knie operiert. In Boiensdorf möchte er davor mit seiner Frau noch ein paar schöne Tage verbringen.

Armin (8) aus Baden-Württemberg gefällt der Strand. Quelle: Kerstin Schröder

Wenige Meter weiter kommt Armin aus dem Meer gelaufen. Der Achtjährige trägt einen Hut wegen der brütend heißen Sonne. Die hat das Thermometer auf 29 Grad steigen lassen. Mit seiner Familie, die aus Baden-Württemberg angereist ist, möchte der Junge einen ruhigen Morgen am Meer verbringen. Den Tipp, mal nach Boiensdorf zu fahren, haben die Urlauber von einem Einheimischen bekommen. „Gestern Abend waren wir hier schon baden, da war es sehr einsam“, erzählen sie.

Revier für Wassersportler

Joachim Possel probiert sein Tret-Kajak aus. Quelle: Kerstin Schröder

Armin nutzt die Zeit, um nach Muscheln und Steinen zu suchen. Von denen gibt es einige, aber nicht sehr viele. Das flache Wasser hat fast Badewannen-Temperatur, ist weit über 20 Grad warm. „Ein wenig frischer könnte es sein“, sagt Joachim Possel. Er hat in der Gegend einen Zweitwohnsitz und kennt sich hier aus. Heute hat er ein Boot mitgemacht: ein Tret-Kajak. Mit dem kann er nicht nur paddeln.

Wenn seine Arme mal eine Pause brauchen, kann er das Boot mit den Füßen fortbewegen. „Und ein Segel kann man auch noch ranmachen, aber das habe ich noch nicht“, erzählt der Wassersportler. Er trägt Mütze und Sonnenschutzfaktor 50 auf der Haut. Im knöchelhohen Wasser kann er sein Tret-Kajak problemlos in die Ostsee bringen und seinen neuen Kauf ausprobieren.

Das Ufer, von dem aus er losschippert, ähnelt einer Boddenküste. Zahlreiche Insekten tummeln sich auf den angrenzenden Salzwiesen. „Es ist ein Ort zum Durchatmen, man vergisst schnell den Alltagsstress“, sagt Kai Verhoeren. Der Berliner liegt auf einer Decke und liest das Buch „Die geilste Lücke im Lebenslauf“. Es handelt von einem Mann, der seinen sicheren Job für eine Weltreise aufgibt. „Durch die Welt reisen können wir wegen der Corona-Pandemie gerade nicht, aber Deutschland entdecken ist auch schön“, sagt der 32-Jährige. Und Boiensdorf sei eine Reise wert.

Von Kerstin Schröder