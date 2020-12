Boiensdorfer Werder: Müssen fast 200 Dauercamper weg?

Boiensdorf

Ein kleiner Teilerfolg für die Dauercamper in Boiensdorf ist bereits erreicht: Sie müssen nicht von ihrem Campingplatz auf dem Boiensdorfer Werder weichen. Einige zeigen sich dennoch zumindest verunsichert: Sie hätten weder von der Gemeinde noch vom Pächter davon erfahren, dass eine Räumung des Platzes im Raum stand. Einige hätten davon lediglich aus der OZ und von Bekannten gewusst. Die Räumung ist laut Gemeinde nun erst einmal vom Tisch. Als nächstes will sie die Ausschreibung für einen neuen Pachtvertrag veröffentlichen – und das vermutlich in der kommenden Woche.

Der Hintergrund: Der Campingplatz in Boiensdorf soll neu verpachtet werden. Der Vertrag mit dem derzeitigen Pächter läuft zum 31. Dezember nach 30 Jahren aus. Die Gemeinde sucht einen neuen Pächter. Das hatte bei den rund 150 bis 200 Dauercampern in den vergangenen Wochen für viel Aufregung gesorgt. Sie haben sogar ein Flugblatt angefertigt, dass sie bei den Boiensdorfer Dorfbewohnern verteilt haben.

Dauercamper haben Flugblatt an Dorfbewohner verteilt

Darin heißt es unter anderem: „Wer jetzt leuchtende Augen bekommt, könnte schnell enttäuscht werden: Corona wird einmal überwunden sein, Deutschland ist teuer – und die Tagestouristen sehen sich nach anderen Urlaubsquartieren um. Bricht die Kalkulation zusammen, dann hätte ein neuer Pächter – ohne Not – auf die solide Finanzierung durch uns, fast 200 Dauercamper, verzichtet. Dann wären ‚wir Alten‘ vertrieben, obwohl ein Teil von uns schon seit Jahrzehnten auf dem Platz ist.“ Und weiter: „Klar, die Infrastruktur ist nicht auf dem neuesten Stand, allerdings ist nur eine sanfte Sanierung sinnvoll, da die Gefahr besteht, dass der ganze Campingplatz sonst seine Bestandsgarantie verliert. Wir wollen keinen Luxus mit möglichst vielen Sternen, uns reichen die Sterne am Himmel in klaren Nächten.“ Mit einem Appell, dass sie gute Nachbarn sein wollen, richten sie sich an Gemeinde und Bewohner.

„Als nächstes muss die Ausschreibung fertig gemacht werden. Es gibt bereits mehrere Interessenten.“ Silvio Jacob (parteilos) Bürgermeister in der Gemeinde Boiensdorf. Quelle: Haike Werfel

Ihnen ist klar: Die Zeit drängt, sie können nur bis zum 31. Dezember handeln. Dann läuft der jetzige Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem Betreiber aus. Was sich die Dauercamper am meisten wünschen, ist auf dem Campingplatz bleiben zu dürfen – auch bei einer Sanierung. Sie argumentieren, dass andere Campingplätze auch saniert worden seien, ohne die Camper wegzuschicken.

Bürgermeister: Interessenten werden erste relevant, wenn sie sich bewerben

Boiensdorfs Bürgermeister Silvio Jacob (parteilos) sagt der OZ: „Als nächstes muss die Ausschreibung fertig gemacht und rechtlich geprüft werden.“ Dazu soll es noch in dieser Woche einen Termin mit einem Anwalt geben. Auch mehrere Interessenten gebe es bereits. Relevant würden die aber erst, wenn sie sich auch auf die Ausschreibung bewerben.

Sönke Neumann, noch bis 31. Dezember Pächter des Campingplatzes, sieht die Gemeinde in arger Zeitnot: „Das Jahr ist fast zu Ende, sowas macht man nicht in den letzten zwei Wochen fertig.“ Seine Camper seien jedoch erst einmal beruhig. „Sie wissen jetzt, egal, wer jetzt als Pächter kommt, sie müssen erst einmal nicht runter von der Fläche“, sagt Neumann.

Alter Pächter könnte auf Vorpachtrecht pochen

Er selbst will die Ausschreibung im Blick behalten und zunächst schauen, was passiert. Auf die Ausschreibung bewerben wolle er sich aber nach jetzigem Stand nicht direkt. „Ich habe Vorpachtrecht“, betont Neumann, der 30 Jahre lang Pächter des Campingplatzes „Möwe“ war. Darauf wolle er sich berufen, wenn er für sich entscheidet, weiterzumachen. Bislang hätten Gemeinde und die Amtsverwaltung auch noch kein Interesse an einer Besichtigung der technischen Anlagen gezeigt. „Die Gemeinde hat aber ab dem 1. Januar die Verantwortung für den Platz, sie ist dann Besitzer und Eigentümer. Sie muss sich dann um den Platz kümmern, mahnt Sönke Neumann.

Am 1. April geht die Camping-Saison in der Regel los. Schon in den Wochen zuvor müsse für die Camper spätestens klar sein, mit wem sie es zu tun haben, wer mit ihnen die Verträge schließt. „Für sie muss es weitergehen. Ich habe mir über 30 Jahre einen Kundenstamm aufgebaut. Das kann man nicht einfach zerstören“, sagt Neumann. Angefangen habe er mit nur zehn Dauercampern. Nun sind es an die 200. Letztendlich können er und die Camper jetzt aber nur abwarten, bis die Ausschreibung veröffentlicht wird.

Von Michaela Krohn