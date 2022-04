Boiensdorfer Werder: Rundweg über Halbinsel kann wieder gewandert werden

Boiensdorf

Mit der Neueröffnung des Campingplatzes auf der Halbinsel Boiensdorfer Werder ist nun auch wieder eine besondere Wanderung möglich: eine Rundtour über verschilfte Ostseepfade mitten im Naturschutzgebiet. Die Strecke führt über das Haffcamp Boiensdorfer Werder. So heißt der Campingplatz jetzt nach einem Pächterwechsel und einer Rundumsanierung. Die ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Trotzdem werden seit Anfang April die Gäste empfangen und auch die Wanderer willkommen geheißen – mit Kaffee und Kuchen, wenn sie sich vor oder nach dem Spaziergang stärken wollen. Das hängt davon ab, von wo sie starten.

Wer kein Camper ist, sollte das Auto auf dem öffentlichen Strandparkplatz abstellen. Von dort geht es in Richtung Haffcamp Boiensdorfer Werder. Das erreicht man, wenn man der Straße folgt. Wer erst die Strandluft genießen will, nimmt den schmalen Trampelpfad, der hinter einer kleinen, mit großen Findlingen abgesperrten Sandfläche beginnt und auf dem ein altes Metalltor steht. Von dort immer der Küste folgen, verlaufen kann man sich nicht.

Die Tour vom Parkplatz zum Campingplatz Quelle: Arno Zill

Abgestorbene Bäume, Vögel und Robben

Vor der Ostsee wippt imposantes Schilf hin und her und wird immer höher. Einige abgestorbene Bäume liegen herum. Ihre bizarren Astkonstruktionen und Löcher in allen Größen bieten tolle Fotomotive – genau wie die anschließende Steilküste. Sturmfluten haben einige Höhlen in sie hineingegraben. Doch felsenfest steht ein etwa drei Meter hoher Turm aus Sand.

Viele Vögel sind zu sehen, manchmal sollen sich in der Gegend sogar Robben tummeln. Nach etwa 25 Minuten ist der Campingplatz erreicht. Über den geht es wieder zurück – am Hofladen mit Kaffee und Kuchen vorbei, dann die Straße hinunter und zum Parkplatz.

Die Tour ist eine der schönsten in Nordwestmecklenburg. Wer sie wandern will, sollte das vormittags von 8 bis 12.30 Uhr tun oder von 14.30 Uhr bis 18 Uhr – dazwischen ist Mittagspause.

Von Kerstin Schröder