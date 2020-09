Boltenhagen

Tatort Ostseebad: Mit Nike Fuhrmann, alias Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost, war jetzt schon das fünfte Mitglied der Soko Wismar im Bistro Sommerlaune von Dirk Schiewer in Boltenhagen für einen Talkabend zu Gast. „Meine Kollegen sind alle begeistert“, sagt Nike Fuhrmann. „Sie haben mir alle geraten herzukommen. Dominic Boeer fand den Abend so gut, dass er fast eine kleine Szene mit dem Publikum inszeniert hat“, sagt die Schauspielerin.

Fünfte Soko-Schauspielerin

Katharina Blaschke kam 2019 zu Dirk Schiewer. Quelle: Michael Prochnow

Außer ihr und Dominic Boeer, der Kriminaloberkommissar Lars Pöhlmann spielt, waren auch aus der „Soko Wismar“ schon Udo Kroschwald, Katharina Blaschke und Mathias Junge im Bistro Sommerlaune.

Mathias Junge war 2018 Talkgast bei Dirk Schiewer. Quelle: Michael Prochnow

Nach drei Jahren immer noch „die Neue“

„Ich bin jetzt seit drei Jahren bei der Soko Wismar, aber lustigerweise bin ich immer noch die Neue“, sagt Nike Fuhrmann. „Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die erste Folge mit mir dann erst 2018 ausgestrahlt wurde.“

Dreharbeiten wieder aufgenommen

Wegen der Corona-Pandemie konnte auch das Team der Soko Wismar länger nicht arbeiten. „Wir drehen seit sechs Wochen wieder. Ursprünglich wollten wir die fünf Folgen im Frühjahr hinbekommen, aber als der Lockdown kam, fehlte uns etwa eine Woche“, erzählt die Schauspielerin. „Die haben wir jetzt nachgeholt. Aber, es wird vielleicht auffallen, dass einige Szenen aus dem Frühjahr sind und dann plötzlich der Sommerhimmel zu sehen ist.“

Kaum Szenen mit engem Kontakt

Für die Dreharbeiten gibt es extra eine Hygienebeauftragte. „Sie passt auf, dass die Abstände eingehalten werden, alle ihre Maske tragen und sich die Hände waschen.“ Viele Szenen mit engem Kontakt gebe es bei der Soko Wismar nicht. „Lediglich wenn wir jemanden verhaften oder in Actionszenen ist man näher in Kontakt, aber das fällt jetzt weg. Die Verbrecher gehen jetzt artig zum Streifenwagen“, sagt Fuhrmann und lacht.

Gerne Kontakt zu Fans

Auf den direkten Kontakt zu Fans im Bistro Sommerlaune hat Nike Fuhrmann sich gefreut. „Leuten direkt zu begegnen, die zu unseren vier Millionen Zuschauern zählen, finde ich toll“, sagt Nike Fuhrmann. „Auf der Straße sagte neulich eine Frau ,Ich kenne Sie irgendwoher. Sind sie bei Soko Wismar?‘ Im Scherz habe ich dann gesagt, dass sie mir auch bekannt vorkommt“, erzählt die Schauspielerin. „Sie sagte dann etwas verschämt, dass sie immer bügeln würde, während sie die Sendung sieht. Da hab ich spontan gesagt: Das hab’ ich gesehen. Es wäre schon witzig, wenn wir aus dem Fernseher herausschauen könnten.“

„Bald darf ich Traktor fahren“

An ihrem Beruf als Schauspielerin und der Rolle von Karoline Joost gefällt Nike Fuhrmann, dass sie Dinge tun darf, die sonst so nicht erlaubt sind. „Ich fahre gerne mal schnell Auto und darf auch schon mal rasant aus einer Ausfahrt fahren“, sagt die 45-Jährige, die aus einem kleinen Dorf in Bayern stammt. „Bald habe ich einen Fall, da darf ich Traktor fahren. Da freu’ ich mich drauf.“

Interessante Drehorte

Schön waren für Nike Fuhrmann auch die Dreharbeiten für die Staffel, die ab dem 24. September ausgestrahlt wird. „Sie heißt ‚Robbensterben‘ und wir haben in Warnemünde in der Robbenstation gedreht.“ Aber auch an nicht so schöne Orte führt sie die Rolle von Karoline Joost. „Wir haben in Rostock im Krematorium gedreht. Da war ich froh, alles nur spielen zu müssen“, sagt Nike Fuhrmann mit Respekt für die Menschen, die dort täglich arbeiten.

Diese und ähnliche Anekdoten erzählte Nike Fuhrmann auch den Gästen im Bistro Sommerlaune. Dort wird Dirk Schiewer als nächstes am 11. Oktober den Sportmoderator Jörg Wontorra begrüßen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Von Malte Behnk