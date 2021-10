Boltenhagen

Marc Zabinski (49) wartet in der Lounge des Iberotel, direkt am Yachthafen Weiße Wiek in Tarnewitz. Der Schauspieler hat vor kurzem sein Sommer-Engagement im Grevesmühlener Piraten-Action-Open-Air-Theater beendet. Seit 2012 gehört er zum festen Ensemble der Piraten. In diesem Jahr spielte Zabinski den überdrehten holländischen Banker Nim van den Anderen – eine Paraderolle für ihn.

Anouschka Renzi, seine Verlobte – nicht Freundin, wie er betont –, spielte die mysteriöse Voodoo-Priesterin Wakki Bakki. Es war das zweite gemeinsame Engagement des Schauspieler-Paares in Grevesmühlen. Während des ersten, im Jahr 2014, verliebten sie sich ineinander. Renzi ist in Deutschland bekannt, spielte in vielen Film- und Fernsehproduktionen mit. Ihre Mutter war die Schauspielerin Eva Renzi (1944-2005), Renzis Stiefvater der Schauspieler Paul Hubschmid (1917-2002).

Anouschka Renzi und Marc Zabinski bei den Proben vor Beginn der Saison 2021 Quelle: Annett Meinke

Zabinski ordert einen Cappuccino und lehnt sich entspannt zurück. Er sieht erholt aus. Die überraschend warmen Tage in dieser Woche, erzählt er, habe er genutzt, um das zu tun, was er in seiner Freizeit am allerliebsten mache. „Am Strand herumliegen, surfen oder auf dem Stand Up Paddle Board durch die Gegend fahren.“

Gefahr, ihn für einen normalen Boltenhagen-Urlauber zu halten, besteht dennoch nicht. Blicke neugieriger Hotelgäste, die an der Lounge vorbeigehen oder an den Tischen in seiner Nähe Platz nehmen, streifen den ausdrucksstarken schlanken Mann, der in Gesprächspausen gern an seiner E-Zigarette zieht, immer wieder.

Zeit des Rückzugs

Zabinski genießt die Aufmerksamkeit, ohne sich darin zu sonnen. Es ist diese Mischung aus Extro- und Introvertiertheit, die ihn zu einem kurzweiligen Gesprächspartner macht. Er spricht nicht zu laut, gestikuliert auch nicht übertrieben, bemüht sich jedoch auch keineswegs darum, leise und zurückgenommen zu wirken. Was er zu erzählen hat, ist interessant – und kann hören, wer möchte.

Es ist Zabinskis letzter Tag in Boltenhagen. Am Nachmittag wird er nach Hamburg fahren. Dort lebt er nach wie vor. Renzi wohnt in Berlin. Der Himmel ist grau, es regnet leicht. „Das passt doch“, findet er. „Mein Rückzug hier ist nun erst einmal zu Ende.“ Eine Zeit, die er nach dem Sommertheater für sich brauchte. Zeit zum Reflektieren. Ohne jede Verpflichtungen – ohne Anouschka Renzi.

Turbulenzen neben der Bühne

Es war eine unruhige Piraten-Theater-Saison. Die erste nach der harten Corona-Verbotszeit und dennoch immer noch unter erschwerenden Corona-Bedingungen. Zudem gab es von Anbeginn an Konflikte mit den Behörden. Es ging um eine fehlende Baugenehmigung für die erweiterte Tribüne, um Lärmgutachten, Strafzahlungen. Zeitweilig drohte sogar der Stopp des Theaterbetriebs. „Es war wirklich anstrengend“, sagt Zabinski. Ob das Ensemble deshalb in dieser Saison so eng miteinander war, sagt er dann, wisse er nicht. In jedem Fall war es so.

Dass es im kommenden Jahr mit den Piraten in Grevesmühlen weitergeht, was zurzeit nicht sicher scheint, davon geht Zabinski dennoch aus. „Ich denke, es werden sich Kompromisse finden. Es wäre für die Region ein zu großer Verlust, kulturell und wirtschaftlich.“ Auch für ihn persönlich. „Ein solches Engagement eben mal zu ersetzen, ist nicht einfach.“

Biografien Marc Zabinski (49) hat vieles ausprobiert, bevor er mit 27 Jahren an der Schauspielschule in Köln zu studieren begann. Er hat unter anderem eine Lehre zum Friseur abgeschlossen, vorübergehend Betriebswirtschaft, Ernährungswissenschaften studiert, danach Marketing und Kommunikationswissenschaft – ein Studium, das er beendet hat. Ebenso wie die Schauspielschule. Neben seiner Ausbildung arbeitete Zabinski als Model auf dem Laufsteg. Zabinski hat inzwischen an über 20 Bühnen und in über 60 Theaterproduktionen mitgewirkt, unter anderem in Münster, Hannover, Braunschweig und Grevesmühlen – überwiegend im Bereich Boulevard-Theater, Komödie. Seit 2012 gehört er mit Unterbrechungen zum Grevesmühlener Piraten-Action-Open-Air-Ensemble. In vielen Stücken verkörpert Zabinski Lebemänner und Liebhaber. Seit 2014 ist er mit der Schauspielerin Anouschka Renzi liiert. Sein Hauptwohnsitz ist Hamburg. Anouschka Renzi ist die Tochter der Schauspielerin Eva Renzi (1944-2005) und eines Bolivianers. Nach der Heirat ihrer Mutter mit dem Schauspieler Paul Hubschmid wurde sie von diesem adoptiert. Renzi wuchs in Südfrankreich auf. Aufgrund der Schauspielkarriere ihrer Mutter war ihre Kindheit von häufigen Wohnortwechseln geprägt. 1981, im Alter von 17 Jahren, stand Renzi das erste Mal auf einer Theaterbühne in Berlin. Im selben Jahr zog sie nach New York, um Schauspielunterricht am dortigen Lee Strasberg Institute zu nehmen. Danach war sie in zahlreichen Fernsehproduktionen, Kinofilmen und Theaterinszenierungen zu sehen. 1988 wurde bei Teldec der von ihr gesungene Synthie-Pop-Titel Robot Love veröffentlicht. Im September 2003 ließ sich Renzi zum zweiten Mal für das Herrenmagazin Playboy ablichten. Bereits 1985 waren Aktaufnahmen für die Novemberausgabe des Magazins entstanden. Beide Male war Renzi auf der Titelseite abgebildet. 1995 heiratete sie den Schauspieler Jochen Horst, im Frühjahr 1998 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Das Paar trennte sich 1998 und ließ sich 2000 scheiden. Bei der danach geschlossenen Ehe mit einem Juristen kam es über ein Jahrzehnt später zur Trennung. Seit 2014 ist Renzi mit dem Schauspieler Marc Zabinski liiert. Renzi lebt in Berlin.

Sand im Zimmer

Anouschka Renzi ist nach dem Ende der Spielzeit bald nach Berlin abgereist. Für beide sei es von Anfang an wichtig gewesen, sich die Eigenständigkeit zu erhalten, erzählt Zabinski. Auch während des gemeinsamen Engagements in Grevesmühlen in diesem Jahr bewohnten Renzi und er jeweils eine eigene Ferienwohnung im Ostseebad Boltenhagen. „Anouschka ist ein sehr ordentlicher Mensch. Ich hingegen trage schon mal gern etwas Sand vom Ostseestrand in die Wohnung und muss nicht gleich mit dem Besen hinterherjagen.“

Beziehung mit Pausen

Der Schauspieler ist sich sicher, dass vielen Beziehungen Aus-Zeiten voneinander oder auch das Verfolgen ganz individueller Interessen ab und an guttäten. „Die meisten Beziehungen leiden unter zu vielen Kompromissen.“ Dennoch, sagt er, sei Verbindlichkeit das wichtigste Kriterium einer funktionierenden Verbindung. „Wann immer Anouschka mich braucht, bin ich da. Und umgekehrt.“ Sie könnten sich unbedingt aufeinander verlassen. Auch wenn sie nicht immer zusammen sind.

Den Stresstest hätte ihre Beziehung in der harten Corona-Zeit auch überstanden. „Da waren wir ungewohnt lange und sehr viel in Berlin zusammen.“ Jetzt sind sie im verflixten siebenten Jahr. Das sie, da ist sich Zabinski sicher, auch überstehen werden.

Corona-Beschränkungen sollen aufhören

Auf die Frage, ob er die existenziellen Sorgen, die ihn, wie viele Schauspieler in der harten Corona-Zeit quälten, langsam hinter sich lasse, wieder Vertrauen in die Zukunft habe, schüttelt Zabinski vehement den Kopf. „Nein. Ich habe das Gefühl von Freiheit noch nicht zurück. Es gibt immer noch zu viele Beschränkungen.“ Er habe mittlerweile schon eine solche Aversion gegen das Maske-Tragen entwickelt, dass er sich sehr zusammenreißen müsse, nicht auch einfach dagegen zu verstoßen. „Vieles macht in der jetzigen Phase der Pandemie einfach so keinen Sinn mehr.“

Auch wenn Marc Zabinski bald wieder mit den Proben für sein neues Stück am Boulevard-Theater in Münster beginnt – ob er wirklich, wie vertraglich vereinbart, diesen Winter durchspielen kann und vor wie vielen Zuschauern, das wird sich zeigen. Auch Anouschka Renzi befindet sich derzeit in Verhandlungen für neue Theaterproduktionen.

Bundesregierung mit Augenmaß

Der Schauspieler wünscht sich, mit Blick auf die Wahlen und die Bildung der neuen Bundesregierung, ein Regieren mit Augenmaß und Entschlossenheit – nicht nur in Bezug auf den Umgang mit Corona. Obwohl er seit vier Jahren SPD-Mitglied ist, sagt er, hat er die FDP gewählt. Er versteht, dass viele der jungen Erstwähler sich auch so entschieden haben. „Man kann Katastrophen, wie der Pandemie oder der Klimakrise, nicht nur mit Verboten entgegentreten. Die SPD ist da für mein Gefühl inzwischen einfach zu weit nach links gerückt. Olaf Scholz selbst nicht, aber große Teile der Partei-Basis. Die FDP hingegen setzt auf Agieren, auf aktive Strategien, um Krisen zu begegnen.“ Das entspräche ihm eher, sagt er.

Insel ohne Vulkan gesucht

Am Nachmittag wird Zabinski seinen kleinen feuerwehrroten Zweisitzer der Marke Ford K2 bis obenhin mit seinen Sachen beladen, inklusive seines Stand Up Paddle Boards, und Richtung Autobahn starten. In Hamburg wird er einen Abstecher in seine Wohnung unternehmen, um auszuladen und dann später Anouschka wiedersehen, die dort in einem Hotel auf ihn wartet. Am Abend wollen sie gemeinsam auf eine Party gehen. „Endlich wieder.“ Auf nichts freue er sich im Moment mehr, sagt er.

In den kommenden Tagen wird es für Zabinski nach Köln zur Familie gehen. Er will dort am Haus, das ihm, seiner Schwester und seinem Stiefvater dort gehört, etwas richten. Dann geht es nach Berlin, zu Anouschka, die inzwischen dort schon auf ihn wartet. Sie werden ein paar Tage miteinander verbringen. Dann will er erneut, von Berlin aus, noch einmal in eine kurze Auszeit starten. Bevor die Vorbereitung des neuen Stücks in die intensive Phase mündet. Zabinski will auf irgendeiner spanischen Insel anlanden, um dort zu surfen. Eine Insel, auf der kein Vulkan spuckt.

Er wird zum Flughafen in Schönefeld fahren, sagt er, sich einfach einen Flug rauspicken und losfliegen. Allein und ohne genau zu wissen, wohin es ihn führt. Auf wen er trifft, wo er bleiben wird. „Das sind die Arten von Abenteuern, die ich ab und an brauche.“ Und Anouschka? „Anouschka gönnt mir den Spaß von Herzen.“

Von Annett Meinke