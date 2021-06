Boltenhagen: Urlauberin aus Sachsen leblos in der Ostsee entdeckt

Boltenhagen

Im Ostseebad ist am Dienstag gegen 13 Uhr eine Frau bewusstlos aus der Ostsee geborgen worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde die 77-Jährige von anderen Badegästen im Wasser entdeckt und an Land gebracht. Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber zum Einsatzort gebracht. Die Reanimationsversuche vor Ort blieben erfolglos. Die Frau starb schließlich auf dem Weg ins Wismarer Krankenhaus. Das Opfer stammt aus Sachsen. Die Temperaturen in der Ostsee betragen aktuell 15 bis 16 Grad.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls aufgenommen. Es ist bereits der zweite tödliche Badeunfall innerhalb weniger Stunden. Erst am Morgen war ein Mann aus einem Badesee in Schwerin tot geborgen worden. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

