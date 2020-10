Der Promi-Talk mit Jörg Wontorra im Bistro Sommerlaune in Boltenhagen findet am Sonntag, 11. Oktober, nicht statt. Wirt Dirk Schiewer hat den Abend kurzfristig auf das Frühjahr verschoben. Jörg Wontorra wohnt in Bremen und darf wegen hoher Infektionszahlen in der Stadt nicht in Boltenhagen übernachten.