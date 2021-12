Boltenhagen/Schwerin

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat Ex-Kurdirektorin Claudia Hörl verklagt. Vor dem Arbeitsgericht in Schwerin fordert die Kommune Schadensersatz für die zusätzlichen Kosten, die bei der Verlegung der DLRG-Häuser an der inzwischen fast fertiggestellten Dünenpromenade entstanden sind. Es geht dabei um eine sechsstellige Summe, die die Gemeinde in diesem Zusammenhang aufbringen musste.

Die Gemeindevertretung hatte Ende 2020 beschlossen, dass der Bürgermeister 250 000 Euro einfordern solle. Die Klage war Anfang September dieses Jahres eingereicht worden. Den Versuch einer gütlichen Einigung hatten beide Parteien im Vorfeld abgelehnt.

DLRG-Häuser auf der Land- statt auf der Seeseite

Hintergrund der Klage ist, dass die Häuser für die Rettungsschwimmer ursprünglich auf der Seeseite geplant waren, diese Version hatte die Gemeindevertretung auch abgesegnet und beschlossen. Im Januar 2020 allerdings monierte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) jedoch die Pläne, die Genehmigung, so die Behörde, würde nur erteilt, wenn die Hütten landseitig der Promenade gebaut würden. Die Planungen wurden geändert. Anderthalb Monate später, Ende Februar 2020, war Baubeginn, die ersten Pfähle wurden in den Boden gerammt – und erste Fragen tauchten auf.

Gerichtsverhandlung vor dem Arbeitsgericht Schwerin, Gemeinde Ostseebad Boltenhagen gegen Claudia Hörl Quelle: Michael Prochnow

Denn nicht nur die Gemeindevertreter wunderten sich, weshalb die Fundamente der DLRG-Häuser plötzlich auf der anderen Seiten in die Düne gerammt wurden. Warum waren sie darüber nicht informiert worden, fragten sich die Kommunalpolitiker. Was folgte, war eine beispiellose öffentliche Auseinandersetzung zwischen Teilen der Gemeindevertretung und der Kurdirektorin.

24. Februar 2020: Kurdirektorin Claudia Hörl und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) haben in Boltenhagen den Startschuss für den Bau der Dünenpromenade gegeben. Mit dabei Landrätin Kerstin Weiss und Bürgermeister Raphael Wardecki. Quelle: Malte Behnk

Denn Claudia Hörl, die aufgrund dieser Vorfälle später die Kündigung erhielt, hatte die Fäden in der Hand, da die Gemeinde sich entschlossen hatte, dem Eigenbetrieb Kurverwaltung die Verantwortung für den Bau, der mittlerweile mehr als acht Millionen Euro teuren Promenade – statt ursprünglich geplanter vier Millionen – zu übertragen.

Kündigung der Kurdirektorin im Sommer 2020

Der Streit führte so weit, dass die Gemeindevertretung im Sommer 2020 die Reißleine zog und Bürgermeister Raphael Wardecki, der zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate im Amt war, beauftragte, Claudia Hörl die fristlose Kündigung auszusprechen. Begründung: Aufgrund der Alleingänge und mehrerer eigenmächtiger Entscheidungen seitens der Leiterin der Kurverwaltung sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.

Die Kurdirektorin, die 2012 den Posten übernommen hatte, wehrte sich gegen den plötzlichen Rauswurf und forderte eine Abfindung in fünfstelliger Höhe. Vor dem Arbeitsgericht einigten sich am Ende beide Parteien auf eine ordentliche Kündigung, eine Abfindung in Höhe von 27 500 Euro und ein Ende des Beschäftigungsverhältnisses im Frühjahr 2021.

Gericht zweifelt kausalen Zusammenhang an

Dass sich die Gemeinde und die ehemalige Angestellte der Kommune nun erneut vor Gericht trafen, hängt mit der Forderung von Teilen der Gemeindevertretung zusammen, die Claudia Hörl als Alleinverantwortliche für die Fehlplanung beim Bau der DLRG-Häuser sehen. Ihr Argument: Die damalige Kurdirektorin habe die Gemeindevertretung nicht über die Änderung der Anordnung von der See- auf die Landseite informiert und eigenmächtig und ohne Legitimation gehandelt.

Baubeginn im Winter 2020. Quelle: Malte Behnk

Wie das Gericht jetzt feststellte, gab es offenbar Kommunikationsprobleme zwischen der Kurdirektorin und den Gemeindevertretern samt Bürgermeister. Doch ob diese Pflichtverletzung maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sei, dass Mehrkosten entstanden sind, das zweifelt das Gericht offen an. Die Entscheidung nach dem Kammertermin am Mittwoch in Schwerin wird zwar erst in einigen Tagen erwartet, aber der Vorsitzende Richter ließ keinen Zweifel daran, in welche Richtung er tendiere.

Mail am 13. März 2020 mit allen Informationen

Zuvor hatte Claudia Hörl beschrieben, wie das Stalu am 8. Januar die Richtung vorgegeben habe. „Entweder auf der Landseite oder gar nicht“, so die Ex-Kurdirektorin. Daraufhin habe der Planer die Vorgabe der Behörde umgesetzt, beim Baubeginn am 24. Februar sei, so Hörl, klar gewesen, wo die Häuser stehen würden. „Das habe ich auch offen kommuniziert, der Bürgermeister hatte die entsprechenden Pläne auch erhalten.“

Raphael Wardecki erklärte vor Gericht, dass er erst auf der Gemeindevertretersitzung Ende Februar, also unmittelbar nach dem Baubeginn, Anfragen zu dem Problem erhalten habe. „Ich habe dann Frau Hörl gebeten, sich dazu zu äußern.“ Es folgte eine Mail am 13. März, in der sie die neuen Pläne darstellte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, so das Gericht, hätten doch alle gewusst, was los gewesen sei. Wo also sei der Schaden? Das konnten wieder Raphael Wardecki noch der Rechtsanwalt der Gemeinde vor Gericht beantworten.

Die Dünenpromenade in Boltenhagen im Winter 2020/21 Quelle: Michael Prochnow

Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten im Frühjahr 2020 schaltete die Gemeinde schließlich das zuständige Ministerium ein, am Ende änderte das Stalu seine Sichtweise – die DLRG-Häuser wurden auf der Seeseite genehmigt und inzwischen auch gebaut, nachdem die alte Baugenehmigung – die erteilt der Landkreis – ausgelaufen war und eine neue beantragt werden musste.

Die endgültige Entscheidung des Arbeitsgerichts über die Klage wird voraussichtlich in zwei Wochen verkündet.

Von Michael Prochnow