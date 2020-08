So sei in Boltenhagen beispielsweise ein Behelfsparkplatz eingerichtet worden, berichtet Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Denn schon am vergangenen Wochenende sind im Ostseebad alle Parkplätze belegt gewesen. Wardecki setzt in Corona-Zeiten auf die Vernunft der Menschen. Strandabschnitte zu sperren, sei das letzte Mittel.