Bomben auf Wismar: Verein sucht Zeitzeugen und Fotos der Zerstörung

Marcus Schöne aus dem Archivverein Wismar forscht derzeit im Stadtarchiv zu zwei Ereignissen in der Wismarer Geschichte, deren Spuren noch immer sichtbar sind. „In der Nacht vom 14. zum 15. April 1945 wurde das Gotische Viertel in Wismar durch Luftminen stark beschädigt. Und vom 6. bis zum 26. August 1960 wurde durch sechs Sprengungen das Kirchenschiff von St. Marien komplett zerstört.“

Das eine Ereignis ist 75 Jahre her, das andere 60. Erinnerungsarbeit und historische Aufarbeitung sind bei beiden wichtig. Deswegen planen das Stadtarchiv und der Archivverein für dieses Jahr Verschiedenes zum Gedenken. Marcus Schöne sucht Zeitzeugen beider Ereignisse und möchte deren Erinnerungen aufschreiben.

Ein Buch und zwei Ausstellungen sind geplant

„Vielleicht hat auch noch jemand Fotos aus der Zeit im Familien­album“, hofft er. Entstehen sollen ein Buch zum Gotischen Viertel und zwei Ausstellungen – eine zum Gotischen Viertel vor und nach der Bombardierung, die andere zur Kirchensprengung.

Letztere wird auch zeigen, dass die Wismarer Marienkirche nicht die einzige Kirche in der DDR war, die gesprengt wurde. Auch in Berlin, Chemnitz, Leipzig, Magdeburg, Rostock und anderen Städten wurden Kirchen gesprengt, die, so Markus Schöne, teilweise in besserem Zustand waren als die St. Marien in Wismar.

Wismarer erinnert sich an Flucht in einen Bunker

Jedes Jahr gibt es Gedenkveranstaltungen, mit denen versucht wird, die Erinnerungen an die Bombardierung des Gotisches Viertels am Leben zu erhalten. Der Wismarer Norbert Gelhart ist immer dabei. Er war damals ein Kind – gerade einmal fünf Jahre alt. Mit seiner Mutter suchte er in der Nacht in einem Bunker Schutz vor den Bomben. Als sie einschlugen, biss er auf eine hölzerne Garnrolle. „Damit ich die Druckwellen besser aushalten konnte, im Flugzeug soll man auch den Mund öffnen, um den Druck vom Ohr zu nehmen“, erklärte der Wismarer bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr. Noch heute habe er diese Rolle zur Erinnerung. Als er mit seiner Mutter nach Hause zurückgekehrt war, lag eine Fünf-Zentner-Bombe im Hinterhof. „Es war ein Blindgänger“, schilderte Gelhart gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Auch an die Zerstörung, an die zerbombten Häuser könne er sich gut erinnern. Deshalb nimmt er jedes Jahr an der Gedenkveranstaltung teil. Im April 2019 sind 60 vor allem ältere Gäste in der Georgen-Kirche dabei gewesen. „Das ist eine Veranstaltung für die aussterbende Generation“, bedauerte der 80-Jährige. Die Enttäuschung darüber, dass kaum junge Leute zur Feierstunde kommen, stand ihm ins Gesicht geschrieben. „Es sind doch die Jüngeren, die unsere Welt künftig lenken und leiten sollten. Da sollten sie an der Geschichte interessiert sein“, so Gelhart.

Zeitzeugen können sich direkt bei Markus Schöne im Archiv melden, Tel. 038 41 / 251 40 81. Er würde sie dann zum Gespräch besuchen.

