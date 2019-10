Wismar

Ein Brand in einem Einkaufszentrum in Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg) hat einen geschätzten Sachschaden von rund 500 000 Euro verursacht. Das Feuer war nach Polizeiangaben am späten Dienstagabend in der Tierparkpromenade aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Gebäude ausgebrochen, in dem ein Lebensmittel-Discounter und mehrere kleinere Geschäfte untergebracht sind.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Gebäudedach. Rund 100 Einsatzkräfte waren etwa vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Läden nun unbenutzbar

Alle Geschäfte waren bereits geschlossen, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde niemand. Die Läden sind infolge der Löscharbeiten und zerstörter Zugangswege unbenutzbar.

Von RND/dpa