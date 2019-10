Wismar

In einem Mehrfamilienhaus in der Gdansker Straße in Wismar ist in der vergangenen Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses wurden durch aufsteigenden Rauch auf den Brand im Keller aufmerksam. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und evakuierte die Bewohner, so dass keine Menschen verletzt wurden. Es gibt jedoch einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei vermutet einen Fall von schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer am 7. Oktober zwischen Mitternacht und halb eins auffällige Personen wahrgenommen hat, möge sich bei dem Polizeirevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 melden.

