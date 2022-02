Brandopfer aus Karow erzählen: So mühsam ist der Wiederbau unseres Zuhauses

Karow

Susanne Menge und Jens Ehlers stehen zwischen blanken Wänden aus Mauersteinen. Es gibt keine Fußböden, keine Decken. Nur Kälte und Staub. Noch vor Kurzem ist das ihr gemütliches Zuhause gewesen. Selber ausgebaut und eingerichtet. Erst 2020 sind sie mit ihren Söhnen Jonas und Charlie hier eingezogen. Alle haben sich wohlgefühlt. Doch das Familienglück wehrt nicht lange. Nur ein Jahr später wird alles durch einen verheerenden Brand zerstört.

Seither kämpft die Familie darum, ihr Zuhause endlich wieder aufbauen zu dürfen. Doch vermutlich wird es noch zwei Jahre dauern, bis sie nach Karow zurückkehren können. „Wir warten weiter auf die Baugenehmigung, für die mussten wir das Grundstück neu vermessen lassen“, erzählt Jens Ehlers. Vor März rechnet er nicht mit einem positiven Bescheid. Hinzu kommen Baukosten, die sich durch die Corona-Pandemie deutlich verteuert haben. „Die deckt keine Versicherung ab.“

Ein lautes Poltern kommt aus der Scheune

Es ist ein herber Schicksalsschlag, der die Familie Anfang 2021 ereilt. Es ist kurz vor Mitternacht, als Jens Ehlers aus der Garage kommt und ins Bad geht. Dort hört er ein lautes Poltern. Die Geräusche kommen aus der benachbarten Scheune. Die grenzt direkt an sein Haus, mit einer Brandschutztür sind beide Gebäude im Obergeschoss miteinander verbunden. Als er die öffnen will, gelingt ihm das nicht so leicht wie sonst – warum das sieht Jens Ehlers wenige Sekunden später: Eine Stichflamme schlägt ihm entgegen und verbrennt sein Gesicht.

Eine Aufnahme aus der Brandnacht: Die Scheune steht in Flammen. Quelle: privat

Er reagiert sofort: weckt seine Frau auf, schnappt sich die Kinder und läuft mit ihnen ins Freie. Dann klopft er laut an die Fensterscheiben seiner Eltern. Die wohnen in der anderen Haushälfte. Auch sie sollen so schnell wie möglich nach draußen kommen. Jens Ehlers rennt mit Jogginghose und Badelatschen weiter über das Grundstück, greift sich den Gartenschlauch und versucht, das Feuer zu löschen.

Familienhund kommt nicht aus dem Haus

Susanne Menge läuft noch einmal zurück ins Haus. Familienhund „Lana“ hat sich unter dem Tisch verkrochen und rührt sich vor Schreck nicht mehr. Den Olde-English-Bulldog-Mix hat sie 2014 aus dem Tierheim in Dorf Mecklenburg geholt, kurz nach dem Tod ihres Vaters und nur drei Jahre nachdem sie ihre Mutter verloren hatte.

„So verrückt es sich anhört, ‚Lana‘ hat mich damals wieder ins Leben zurückgebracht. Der Tod meines Vaters hat mich sehr aus der Bahn geworfen, Lana war mein Retter.“ Nun muss die Hündin gerettet werden. Mit letzter Kraft schleppt ihn Susanne Menge ins Freie. Dabei erleidet sie eine leichte Rauchvergiftung.

Aufnahme aus der Brandnacht: Die Feuerwehr beim Löschen. Quelle: privat

Kurz darauf brennt schon der Dachstuhl der Scheune, die Fenster zerplatzen durch die Druckwelle, die Luftzufuhr facht den Brand weiter an. Die Feuerwehr ist auf dem Weg und wird von Gerhard Ehlers (70) eiligst herbeigesehnt. In seinen 52 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr hat er vielen Familien geholfen. Diesmal braucht er selbst Hilfe, als sein Haus in Flammen steht. Ungeduldig fragt sich der Rentner immer wieder: Wann kommt endlich die Feuerwehr? „Ich bin nervös Achten gelaufen“, erzählt er. Die Zeit bis zum Eintreffen der Kameraden sei ihm vorgekommen wie eine Ewigkeit. „Aber sie waren doch sehr schnell da“, betont er.

Polizei behandelt die Opfer wie Verdächtige

Für die Löscharbeiten wird die ganze Straße abgesperrt. Polizisten treffen ein, klären Jens Ehlers und Susanne Menge immer wieder über ihre Rechte auf. „Wir kamen uns vor wie Schwerverbrecher“, erzählen sie und weiter: „Es ist doch verrückt, dass sie dachten, wir würden unsere eigene Familie gefährden.“

Auch Gerhard Ehlers anderer Sohn ist inzwischen vor Ort. Er ist bei der Feuerwehr und hat den Alarm auf dem Pieper gesehen – inklusive der Adresse seiner Eltern und des Bruders. Völlig geschockt setzt er sich ins Auto und fährt mit der Sorge los: Geht es allen gut? Körperlich geht es allen gut. Doch das Zuhause brennen zu sehen, lässt sie verzweifeln. Und sie haben Angst, dass es auch noch die andere Haushälfte trifft.

An den Löscharbeiten beteiligen sich viele Feuerwehren aus der Region, auch die aus Grevesmühlen – sie kommt mit ihrer Drehleiter angefahren. Die haben nur wenige Wehren in Nordwestmecklenburg. Auch im näher gelegenen Wismar gibt es ein solches Fahrzeug, doch die Einsatzorte im Kreis sind genau aufgeteilt und Karow gehört zu der Grevesmühlener Wehr.

Nach drei Stunden ist der Brand gelöscht

Gemeinsam schaffen es die Feuerwehrleute, den Brand nach etwa drei Stunden zu löschen und ein Übergreifen auf die Haushälfte von Gerhard Ehlers und seiner Frau Jutta (65) zu verhindern. Dennoch dürfen sie nicht mehr zurück ins Haus und auch nicht ihre Toilette benutzen. Alles wird abgesperrt. Die Polizei rät ihnen, sich woanders einzuquartieren.

Die Enkelkinder Jonas und Charlie werden zur Tante gebracht, ihre Mutter kommt zur Behandlung ihrer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen drei bleiben vor Ort. Sie ziehen sich in die beheizte Grillhütte zurück. Schlafen können sie ohnehin nicht. „Wir wollten bleiben. In meiner Zeit bei der Feuerwehr habe ich es öfter erlebt, dass scheinbar gelöschte Brände noch einmal aufgelodert sind“, erklärt Gerhard Ehlers. Außerdem legt man sich nach so einem Erlebnis nicht einfach schlafen, ergänzt sein Sohn.

Am nächsten Tag sehen sie das ganze Ausmaß der Zerstörung. Das, was der Brand nicht vernichtet hat, ist durch das Löschwasser zerstört worden: Decken und Wände sind durchnässt und fallen in sich zusammen. Dann beginnt die zweite Rettungsaktion: Freunde und Familien organisieren Autos, um die Kinderzimmer leerzuräumen. Hosen, T-Shirts, Jacken werden herausgeholt – alles riecht nach Qualm. Jutta Ehlers fragt Bekannte, ob sie die vielen Sachen waschen könnten – und sie helfen gerne. Doch der beißende Geruch geht nicht raus – „am Ende haben wir vieles weggeschmissen“, erzählt sie.

Viele Schaulustige kommen zum Grundstück

Die wenige Sachen, die noch nutzbar sind, werden in Wismar eingelagert. Dort hat die Familie ein leer stehendes Haus, das gerade verkauft werden sollte. Nun dient es erst mal als Notunterkunft. Tagsüber packen alle in Karow an – die abbrannte Haushälfte wird mit Unterstützung vieler Helfer leer geräumt. Viele Schaulustige gibt es auch. Immer wieder kommen die vor und sogar auf das Grundstück. „Das hat einen genervt“, sagt Jens Ehlers.

Die Haushälfte ist entkernt. Quelle: privat

Im Haus des 36-Jährigen geht es voran: Die Zimmer werden entkernt, so dass nur noch die kahlen Mauerwände übrig bleiben. Die Scheune wird mit dem Radlader abgerissen. Das Dach neu gedeckt. Überall packen viele Helfer mit an. Andere bringen Essen vorbei. „Ich musste 14 Tage lang kein Mittag kochen“, erzählt Jutta Ehlers. Gegessen wird gemeinsam im Hühnerstall, der einst zu einem Partyraum umgebaut wurde. Und nach der Mittagspause wird weiter gearbeitet.

Laute Musik wird für die Seele angemacht

Wenn die Kraft ausgeht, dreht ein Kumpel auf dem Hof die Musik ganz laut auf – für die Seele. „Das hat geholfen“, sagt Jutta Ehlers. Sie und die ganze Familie bedanken sich für die großartige Unterstützung aller Helfer. Zu denen zählen auch der Mecklenburger Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr, die eine Spendenaktion gestartet haben, sowie Frank und Andreas Boyko, „die jederzeit für uns da waren, als es Probleme mit der Heizung gab“, betont Jutta Ehlers. Die Heizungsanlage war auch in der zerstörten Haushälfte untergebracht und arbeitet wieder. Für Jutta Ehlers und ihren Mann ist es der zweite schwere Hausvorfall innerhalb weniger Jahre. Erst 2019 mussten sie nach einem Wasserrohrbruch ein Dreivierteljahr lang woanders wohnen, weil der Fußboden komplett zerstört war. Nun muss die Familie ihres Sohnes in ein Ausweichquartier.

Zwei Brandermittler – einer von der Polizei und einer von der Versicherung – finden schnell heraus, wie das Feuer ausgebrochen ist: Es war ein Elektrobrand, ausgelöst durch eine Verteilersteckdose. Gerhard Ehlers zieht seither jeden Abend alle Stecker aus der Dose. Sehnsüchtig wartet er mit seiner Frau auf die Rückkehr von seinem Sohn und seiner Familie. Die wohnt inzwischen in Groß Stieten. Als dort in der Nacht einmal der Brandmelder auslöst, laufen die Eltern aufgeregt ins Kinderzimmer. Doch diesmal war nur die Batterie leer. Die Brandmelder im Haus in Karow hätten auch ausgelöst, allerdings erst als die Tür zur Scheune geöffnet war und der Rauch herüberzog. „Dann haben alle auf einmal gepiept.“

Familie möchte zurück nach Karow

Ihre Wohnung haben sie größtenteils mit Möbeln und Geräten eingerichtet, die gespendet wurden. Jonas (9) hat viel über den Brand erzählt, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Und er hat zwei Bilder gemalt. Sein kleiner Bruder Charlie (2) zeigt immer zum Haus, wenn er mit der Familie daran vorbeifährt. „Das ganze Familiengefüge ist durch den Brand auseinandergebrochen“, bedauert Susanne Menge. Alle möchten gerne wieder zurück nach Karow. Dort sei der Dreh- und Angelpunkt der Familie gewesen und soll es wieder sein.

Zurzeit lebe jeder für sich allein. Und das Warten auf die Baugenehmigung sei belastend. Die Verluste seien groß, die Zeit sei anstrengend und nicht einfach. „Der Brand hat uns ganz schön aus der Bahn geworfen“, sagt sie. Aber, so Jens Ehlers, das Wichtigste ist: „Wir haben das überlebt. Wir sind alle heil da herausgekommen.“

Von Kerstin Schröder