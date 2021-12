Brandruine in Wismar: Norma-Abriss am Friedenshof hat begonnen

Wismar

Mit unbändiger Kraft gräbt sich die Baggerschaufel ins Mauerwerk. Sie lässt keinen Stein mehr auf dem anderen. Mehrere Berge türmen sich bereits auf dem Grundstück – hier Mauersteine, dort Eisenträger und an anderer Stelle Bauteile in leuchtendem Rot, einer der markanten Farben von Norma. Noch in diesem Jahr wird die Einkaufspassage am Friedenshof dem Erdboden gleichgemacht sein. In der vergangenen Woche begannen die Abrissarbeiten durch ein Unternehmen im brandenburgischen Perleberg. Sie schreiten zügig voran. Gibt es doch auch ein Ziel, das eingehalten werden soll: Der neue Norma öffnet noch im kommenden Jahr.

Noch in diesem Jahr wird die Einkaufspassage am Friedenshof dem Erdboden gleichgemacht sein.

„Hier hat etwas gefehlt“

„Schön, dass hier endlich etwas passiert“, erklärt Heidi Schmidt, die auf dem Parkplatz auf ihren Enkel wartend den Bauarbeitern aus der Ferne bei der Arbeit zuschaut. „Hier hat etwas gefehlt, der Norma war ein Magnet für die Anwohner vom Friedenshof“, schätzt sie ein. Im Oktober 2019 stand das Gebäude in Flammen. Daran kann sich Heidi Schmidt noch genau erinnern. „Wir waren zu der Zeit im Urlaub, ich habe die Bilder im Internet gesehen“, erinnert sie sich und ergänzt: „Auf einmal ist durch eine Jugendsünde alles ausgelöscht – nicht nur das Gebäude, sondern auch Existenzen.“ Neben dem Norma befanden sich in dem Gebäude auch ein Friseursalon, eine Tabakbörse und ein Getränkemarkt.

In der vergangenen Woche starteten die Abbrucharbeiten.

Alles wurde durch das Feuer zerstört, als ein seinerzeit 26-Jähriger das Gebäude anzündete. Mit dem Feuer wollte er die Spuren seines Einbruchs in die Tabakbörse verwischen. Der verursachte Gesamtschaden lag bei rund 500 000 Euro. Vier Monate später war der Brandstifter gefasst. Das Gericht verurteilte ihn zu drei Jahren und drei Monaten Haft. Vorausgegangen waren seiner Tat Alkohol- und Drogenkonsum sowie ein Streit mit seiner Freundin auf der Neugeborenenstation im Wismarer Krankenhaus, sagte er im Prozess aus.

Lange passierte nichts mit der Brandruine in der Tierparkpromenade. Anwohner fragten sich immer wieder: Wann verschwindet der Schandfleck? Und vor allem: Bekommen wir unseren Norma wieder? Vor allem ältere Menschen wünschen sich nichts sehnlicher. Ihnen falle es zunehmend schwer, die vollen Einkaufstüten aus den umliegenden Einkaufszentren und Discountern bis nach Hause zu schleppen, hieß es zum Beispiel in einem Leserbrief an die OZ. Die hakte im Sommer bei der Norma-Zentrale nach und bekam die frohe Kunde, dass das 4500 Quadratmeter große Grundstück seit dem 1. Juli im Eigentum des Unternehmens ist. Für zwei Millionen Euro hatte es die Fläche von einer Firma aus Hamburg gekauft. Danach ging es in die konkreten Planungen – und nun endlich der Abriss.

Der neue Norma soll im Herbst 2022 eröffnet werden.

Gesamtinvestition liegt bei fünf Millionen Euro

Sind die Schuttberge entsorgt, entsteht vor Ort eine neue Filiale. Ebenso wird die Parkfläche mit Bäumen und Grünflächen komplett neu gestaltet. Drei Millionen Euro werden in den energetischen Neubau und in den Parkplatz mit 76 Stellflächen investiert, erklärt Birte Martens, Entwicklungsleiterin bei Norma, auf Nachfrage. Die Verkaufsfläche von Norma erhöht sich von vorher 511 auf 800 Quadratmeter. Für den Neustart wird ein Team aus ehemaligen und neuen Mitarbeitern zusammengestellt. Auch der Ausbildungen von Nachwuchs nimmt sich die Filiale an. Neben Norma wird ebenso ein Bäcker mit Café einziehen. Im Zuge der Bauarbeiten wird zudem eine fußläufige Anbindung an die Bushaltestelle Schiffbauerpromenade geschaffen.

In Wismar gibt es drei Norma-Filialen – im Philosophenweg, Hoher Damm sowie im Burgwallcenter. Eine weitere gibt es im MEZ in Gägelow. Norma beabsichtigt allerdings, seinen Standort aus dem MEZ an die Klützer Straße (ehemalige Gewerbefläche nahe der Kreuzung in Richtung Proseken) zu verlegen und sich dort zu vergrößern. Im MEZ können Norma-Kunden auf 760 Quadratmetern einkaufen. Der Markt will die Verkaufsfläche am neuen Standort verdoppeln. Auch dessen Neueröffnung ist 2022 geplant.

