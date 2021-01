Brandstifter in Wismar unterwegs: Unter anderen wurde ein Kinderwagen angezündet

Wismar

Immer wieder müssen die Bewohner des Wohnblocks An der Mole ein Feuer fürchten. Am Sonntagmittag wurde die Wismarer Polizei darüber informiert, dass am Vorabend in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr dort offenbar ein Kinderwagen durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt worden sei. Der Kinderwagen war im Flurbereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt.

Ein Hausbewohner, der auf den Brand aufmerksam geworden ist, habe schließlich den brennenden Kinderwagen rechtzeitig ins Freie schieben können, so dass ein Übergreifen des Feuers nicht stattfinden konnte. Der Einsatz der Feuerwehr sei laut Polizei nicht mehr nötig gewesen. Der entstandene Schaden liegt bei circa 300 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Drei Brände An der Mole in den letzten sieben Monaten

Die Situation für die Bewohner des Wohnblocks am Friedenshof ist dennoch brenzlig. Immer wieder kommt es dort zu Bränden – durch Brandstiftung. In der Nacht zum 4. Oktober brannte es im Block An der Mole 8. „Dabei mussten 40 Menschen evakuiert werden. Vier Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar“, berichtete Feuerwehrchef Ronny Bieschke im vergangenen Jahr. Immer wieder komme es im Wohngebiet dort zu Bränden. Auch im Juli brannte es im Aufgang des Wohnblockes An der Mole 13. Vor zwei Jahren brannte es dort ebenfalls. Damals dauerte es fast drei Monate, bis die Mieter zurück nach Hause konnten. Und: Immer handelte sich um Brandstiftung.

Ein weiterer Brand beschäftigte die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Wismar Friedenshof am Wochenende in der Gartenanlage „Mecklenburger Hufe“. Am Samstagabend, kurz vor 24 Uhr, erhielt die Wismarer Polizei den Hinweis, dass in der Anlage ein Gartenhaus in Brand geraten sei. Dort brannte ein Unterstand neben einer Gartenlaube. Der entstandene Sachschaden wurde bislang noch nicht beziffert.

Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Bränden

Außerdem haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hanns-Rotbarth-Straße offenbar versucht, den Inhalt eines Briefkastens in Brand zu setzten. Der Briefkasten wurde stark verrußt. Am Sonntagvormittag sei die Polizei darüber informiert worden.

Die Kriminalpolizei Wismar hat Spuren an allen Tatorten gesichert und die Ermittlungen zu den Brandursachen sowie möglichen Zusammenhängen der Taten aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den vorab genannten Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

