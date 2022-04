Grevesmühlen

Die Kriminalpolizei weitet die Suche nach dem mutmaßlichen Brandstifter, der auf dem Recyclinghof von GER in Neu Degtow bei Grevesmühlen einen Schaden von rund 80 000 Euro angerichtet hat, aus. Nachdem die Ermittler bereits Fotos veröffentlicht haben von den Überwachungskameras, gibt es nun auch ein 15-Sekunden-Video von dem Verdächtigen. Die Beamten hoffen, dass Zeugen anhand der Bewegungen Rückschlüsse auf den Mann ziehen können. Der Fall hatte sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar ereignet. Kurz vor 22 Uhr war das Feuer ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Die Beschreibung der Person lautet:

- augenscheinlich männlich mit kräftiger Statur

- circa 170-175 cm groß

- Sturmhaube mit hellem senkrecht verlaufenden Streifen am Hinterkopf

- lange dunkle Hose, dunkle Kapuzenjacke mit breiten, hellen Nähten

- Handschuhe mit hellen Applikationen auf dem Handrücken

- helle Bauchtasche auf der linken Hüftseite

- dunkle Schuhe, augenscheinlich Sneakers, mit heller Sohle, hellen Applikationen an den Seiten sowie hellem oberen Rand.

Aufgrund der Bewegung ist davon auszugehen, dass es sich um einen jüngeren Mann handelt.

Die GER-Geschäftsführung hat inzwischen eine Belohnung in Höhe von 15 000 Euro ausgesetzt. Das Geld wird ausgezahlt, wenn jemand sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters liefert und es eine rechtskräftige Verurteilung gibt.

Von Michael Prochnow