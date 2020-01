Wismar

Benötigt die Wismarer Feuerwehr eine zweite Drehleiter? Ein Gutachter empfiehlt die Investition, die Stadt sieht das anders. Die Bürgerschaft hat einen Kompromiss beschlossen. Danach könnte die Lösung sein, dass sich Wismar mit Nachbargemeinden bei der Anschaffung zusammenschließt. Im Gespräch ist die Ostseegemeinde Insel Poel.

Hintergrund der Diskussion ist der Brandschutzbedarfsplan für Wismar. Dazu hatte die Verwaltung ein aktuelles Gutachten von der Firma Luelf & Rinke Sicherheitsberatung GmbH aus Viersen ( Nordrhein-Westfalen) erstellen lassen.

Diskussion um Mehrzweckboot

„Entgegen der Empfehlung des Gutachters wird eine zweite Drehleiter und ein Mehrzweckboot mit einer Möglichkeit zur wasserseitigen Wasserabgabe nicht für erforderlich gehalten.“ Diesen Beschluss wollte die Verwaltung der Bürgerschaft vorschlagen. Doch dazu kam es nicht.

Vorab hatte der Verwaltungsausschuss auf Vorschlag der CDU empfohlen, dass die Hansestadt aufgrund der Empfehlung des Gutachters Gespräche mit den Umlandgemeinden aufnimmt, um die notwendige zweite Drehleiter gegebenenfalls gemeinsam beschaffen zu können. Hannes Naumann ( CDU) hatte bei seinen Bedenken das Feuer bei den beiden Häusern am Markt im April 2018 vor Augen. Damals waren gleich vier Drehleitern im Einsatz.

Außerdem soll geprüft werden, ob das vorhandene Mehrzweckboot kostengünstig umgebaut werden kann. Diese beiden Ergänzungen wurden von der Verwaltung mitgetragen und auch so von der Bürgerschaft beschlossen.

Dreheiter für Ausfallzeiten

Nach Angaben von Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) hat der Gutachter eine zweite Drehleiter als Ersatz für Ausfallzeiten gefordert. Unstrittig ist, dass Wismar wegen des Mehrgeschosswohnungsbaus einen zweiten Rettungsweg bei Gefahr vorhalten muss. Berkhahn: „Wir haben eine Drehleiter, allerdings ist diese auch mal kaputt.“ Vor Jahren habe es längere Ausfallzeiten von bis zu 400 Stunden im Jahr gegeben, in den beiden letzten zwei Jahren hätten sich die Ausfallzeiten auf vier bis fünf Tage reduziert.

Dennoch empfiehlt der Gutachter die Anschaffung einer zweiten Drehleiter. Diese Ansicht teilt die Verwaltung nicht und bringt als Hauptargument die Kosten ins Spiel. Von rund 700 000 Euro ist die Rede. Auch Personal und Wartung müssten bedacht werden.

Poel denkt an kleinere Variante

Am Ende war es eine politische Entscheidung der Bürgerschaft. Nun soll Wismar also Gespräche mit Umlandgemeinden führen. Gedacht wird offenbar zunächst an Poel und Neuburg. Kosten, Standort, Nutzung, Wartung – all das muss ausgelotet werden. Bausenator Berkhahn hat mit der Poeler Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) gesprochen. Der Poeler Gemeindewehrführer Bodo Köpnick, gleichzeitig Vorsteher der Gemeindevertretung, sagt, dass auch Poel hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplanes etwas tun müsse. Doch denkt Poel eher an eine kleinere Variante einer Drehleiter. Köpnick: „Das muss auch bezahlbar und händelbar sein.“ Spruchreif sei das aber noch längst nicht.

Im Umfeld von Wismar gibt es Drehleitern in Grevesmühlen, Neukloster, Klütz, Warin und Schwerin. Im Erstfall ist das relativ weit weg. Von Neukloster nach Wismar beträgt die reine Fahrzeit 24 Minuten. Dann ist aber noch kein Mann auf der Leiter.

Neue Wache an der Poeler Straße

Bewertet haben die Gutachter auch die bauliche Situation der Feuerwehren. Beim Standort der Berufsfeuerwehr in der Altstadt „besteht massiver baulicher und organisatorischer Handlungsbedarf“. Immerhin ist Besserung in Sicht. Der neue Standort an der Ecke Poeler Straße/Ladestraße ist bereits festgelegt, das Grundstück gesichert. Bei den Kosten geht die Stadt von 10,5 Millionen Euro aus. Wenn die Unterführung in der Poeler Straße gebaut ist, will die Stadt mit den Bauarbeiten beginnen. Im Investitionsplan der Stadt ist das Vorhaben für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt wird aufgrund des neuen Gerätehauses am Kagenmarkt kein Handlungsbedarf gesehen. Anders bei der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof. Dort bestehen diverse funktionale Mängel. Wie diese behoben werden, kann ein Thema der Mitgliederversammlung sein, die am 25. Januar stattfindet.

Mehr lesen

Von Heiko Hoffmann