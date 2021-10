Braucht Wismar mehr Freilaufflächen für Hunde?

Wismar

Der Bürgermeister soll sich bis März 2022 auf die Suche nach einer Hundeauslauffläche begeben. „Wenn man im Sommer durch die Stadt gegangen ist, fällt auf, wie viele Einheimische und Touristen mittlerweile durch die Stadt mit Hunden gegangen sind. Gefühlt jeder Zweite“, will Christian Speck vom Für-Wismar-Forum beobachtet haben.

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) mag sich das nicht vorstellen, wenn das tatsächlich so gewesen wäre. „Das ist vielleicht doch etwas übertrieben.“ Aktuell, so die Auskunft der Verwaltung, sind 1900 Hunde in Wismar angemeldet.

Wie viele Vierbeiner auch immer in der Hansestadt unterwegs sind: „In der Stadt besteht eine generelle Leinenpflicht. Aber Hunde wollen auch mal rumlaufen und rumtoben. Diese Möglichkeiten gibt es im näheren Stadtzentrum überhaupt nicht“, so Christian Speck. Die Spurensuche wird nun von der Bürgerschaft unterstützt.

FDP will auch leere Kleingärten prüfen lassen

Die Suche dürfte sich allerdings als schwierig erweisen. „Es gibt eine große Fläche in der Stadt, das ist der Bürgerpark. Ansonsten reden wir über Flächen außerhalb der Stadt“, so der Bürgermeister. René Domke (FDP) gibt als eine mögliche Fährte bei der Suche leerstehende Kleingärten mit auf den Weg. Ein paar zusammengelegte Gärten könnten eine Auslauffläche ergeben.

Stadt: Fläche im Bürgerpark wird kaum angenommen

Die im Bürgerpark separat ausgewiesene Hundeauslauffläche – gegenüber dem Volleyballfeld – werde nach Langzeitprüfung durch den EVB und das Bauamt nur wenig von Hundebesitzern genutzt. „Obwohl die Fläche mit Bank und Hundetütenspender ergänzt wurde, erfolgt die Nutzung durch Hundebesitzer und Hunde größtenteils auf allen Flächen des Bürgerparks“, so die Stadt, die weiter sagt: „Bevor Änderungen und Vergrößerungen dieser Fläche erwogen werden, sollte ein tatsächlicher Bedarf zur Nutzung zugrunde liegen beziehungsweise nachgewiesen sein.“

Im Bürgerpark gibt es gegenüber dem Volleyballfeld eine Freilauffläche für Hunde mit Tütenspender und Sitzbank. Quelle: Heiko Hoffmann

Allerdings besteht laut Grünflächensatzung auch im Bürgerpark Leinenzwang für Hunde. Auf einem Schild im Eingangsbereich steht: „Hunde sind, mit Ausnahme ausgewiesener Flächen, anzuleinen.“ Häufig wird das jedoch ignoriert.

Hundesteuer nicht gezielt für Hunde

Ursprünglich wollte die Fraktion vom Für-Wismar-Forum auch beschließen lassen, dass die Einnahmen der Hundesteuer für das Herrichten weiterer Flächen sowie für die Sanierung und Vergrößerung der vorhandenen Hundeauslauffläche im Bürgerpark genutzt werden sollen. Hier ruderte die Fraktion aber zurück.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dessen ungeachtet wies der Bürgermeister darauf hin, dass eine Steuer nicht für einen bestimmten Zweck verwendet werde. Beyer: „Wir haben das Gesamtdeckungsprinzip. Die Hundesteuer fließt in den Haushalt, man kann nicht festlegen, die Mittel sind gezielt für das und das zu verwenden.“ Die Einnahmen aus der Hundesteuer belaufen sich jährlich auf rund 186 000 Euro.

Von Heiko Hoffmann