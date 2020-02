Braun und flauschig – das ist Wismars neuer Schulhund „Josef“ 

Wismar

„Josef“ hat kurze Haare, ist fast zwei Jahre alt und der neue Liebling der Goethe-Schüler. Die können ihren neuen tierischen Klassenkameraden jetzt regelmäßig im Unterricht sehen – dank Dörte Lewerenz. Sie ist Lehrerin an der Schule und hat sich für das Projekt eingesetzt. Nach einem geeigneten Vierbeiner musste sie nicht suchen – „Josef“ ist ihr Hund. Mit ihm soll nun eine besondere Form des Lernens umgesetzt werden. Denn laut Untersuchungen wirkt sich ein Schulhund positiv auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen aus: Er fördert das Selbstbewusstsein, die Rücksichtnahme und kann Schüler motivieren. Das macht sich auch in der Wismar Schule bemerkbar.

Schüler sind begeistert

„Ich spüre ganz deutlich, wie sich die Schüler anstrengen und besonders ruhig sind, wenn der Hund da ist“, freut sich Dörte Lewerenz nach den ersten Einsatzstunden ihres Hundes. Auch die Schüler sind vom flauschigen Vierbeiner begeistert. Josi, eine Schülerin der 10. Klasse, meint sogar: „Wenn ,Josef’ nicht da ist, kann ich nicht so gut arbeiten.“ Und Raya ergänzt: „Mit ,Josef’ ist es viel entspannter.“ Und auch dem Vierbeiner gefällt der Mathe-Unterricht.

Zwei bis drei Tage im Einsatz

„Josef“ im Mathe-Unterricht – der Hund kann sich im Klassenraum frei bewegen. Quelle: Solvig Klingbiel

Da der regelmäßige Einsatz für einen Schulhund auch sehr anstrengend ist, nimmt „Josef“ zunächst nur an zwei bis drei Tagen in der Woche am Unterricht teil. Er hat in dieser Zeit seinen festen, ruhigen Platz im Klassenzimmer. Doch kann er sich unter Aufsicht seines Frauchens auch frei bewegen, wenn er möchte. Auf dem Schulhof und in den Fluren läuft der Mischlingsrüde an der Leine. Dass er im Unterricht eingesetzt werden kann, liegt an seinem Charakter – freundlich, ruhig, ausgeglichen, besonders kinderlieb. Außerdem bellt er nicht gerne und erträgt einen hohen Stresspegel, ohne aggressiv zu werden.

Mehr Infos:

Wo Schüler auf den Hund gekommen sind

Schulhund Alani ist der Liebling der Kinder

Von Solvig Klingbiel