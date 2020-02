Wismar/Grevesmühlen

Etwa 16 500 Hausanschlüsse für eine Versorgung mit Breitband-Internet hat die Wemacom, ein Tochterunternehmen des Energieversorgers Wemag, im Landkreis Nordwestmecklenburg bereits abgeschlossen. Das ist etwas weniger als die Hälfte der möglichen Anschlüsse. Denn künftig könnten rund 36 000 Haushalte mit Breitband – also dem schnellen Internet durch Glasfaserleitungen – im gesamten Kreis versorgt werden. Es gibt jedoch auch Kritik wegen sogenannter weißer Flecken im Kreis. Längst nicht alle Haushalte können zeitnah angeschlossen werden.

800 von 1900 Kilometern Trasse sind bereits verlegt

„Rund 800 Kilometer von insgesamt rund 1900 Kilometern Trasse wurden in Nordwestmecklenburg bereits gebaut“, berichtet Wemag-Sprecherin Diana Kuhrau. Das entspricht einem Baufortschritt von rund 40 Prozent. „In einzelnen Projektgebieten sind die Tiefbauarbeiten bei mehr als 80 Prozent. Bis Ende 2020 sollen alle Bauarbeiten in Nordwestmecklenburg abgeschlossen sein“, sagt sie.

Rund 15 000 Hausanschlussverträge seien bereits während der Planungsphase zustande gekommen. Inzwischen befinden sich alle 14 sogenannten förderfähigen Gebiete in der Bauphase. Im Landkreis können künftig mehr als 36 000 Haushalte, 4800 Unternehmen und 58 Schulen von der modernen Glasfaser-Infrastruktur profitieren. Während die Wemacom Breitband GmbH die Hausanschlüsse erstellt, übernimmt die Wemag die Vermarktung der Internet- und Telefonprodukte.

Internetversorger zeigt sich zufrieden mit Hausanschlüssen

Die Wemag zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Abschlussquote: „Nach aktuellem Stand realisiert die Wemacom zwischen 50 und 60 Prozent der förderfähigen Hausanschlüsse im Landkreis Nordwestmecklenburg. Hinzu kommen circa 15 000 Dienstverträge mit Internet, Telefon und TV mit der Wemag. Mit diesen Abschlussquoten sind wir zufrieden“, sagt Diana Kuhrau von der Wemag.

Probleme beim Breitbandausbau

Kritik am Breitbandausbau gibt es jedoch auch. Einige Nordwestmecklenburger beklagen, dass ihre Wohngebiete nicht mit dem schnellen Internet versorgt werden. So beklagen sich zum Beispiel Bewohner einer Straße in Nakenstorf bei Neukloster: „Jetzt fangen die Erdarbeiten an, und das Glasfaserkabel wird einfach an uns vorbei gelegt.“ Die „unterversorgten Anwohner Nakenstorfs“, wie sie sich nennen – gegenüber der OZ wollen sie anonym bleiben – regen sich weiter auf: „Alle, die jetzt nur eine maximale Bandbreite von 30 Mbit/s haben, sollten mit schnellem Internet versorgt werden. Wir alle in Nakenstorf haben nur circa 2 bis 4 Mbit/s. Wo ist dann das Problem? Die Fördermittel sind ja da.“

Eine simple Recherche auf dem Internetportal der Wemag, auf dem Nordwestmecklenburger prüfen können, ob eine Glasfaserleitung zu ihrem Haus gelegt werden kann, ergibt tatsächlich: Viele Adressen in Nakenstorf – darunter Weiden- und Holunderweg – gehören nicht zum Ausbaugebiet.

Die Versorgung mit schnellem Internet ist auch durch den aktuellen Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg nicht überall gegeben. Anfragen auf dem Web-Portal der Wemag für viele Wohngebiete ergeben, dass keine Versorgung möglich ist. Quelle: Screenshot: Michaela Krohn

Weitere Fördermittel nötig, um „weiße Flecken“ auszugleichen

Kein Einzelfall im Landkreis: So geht es unter anderem auch Bewohnern des Wohngebietes An der Trift in Grevesmühlen. Ähnlich beziehungsweise gleich gelagerte Fälle gebe es auch im übrigen Kreisgebiet, heißt es aus der Kreisverwaltung. Eine nachträgliche Hinzunahme sei allerdings nach Angaben von Wemacom nicht realisierbar – auch nicht, wenn die Fördermittel mit dem bevorstehenden Ausbau nicht in vollem Umfang abgegriffen werden, zum Beispiel dann, wenn sich ein förderfähiger Haushalt im Stadtgebiet nicht anschließen lässt. „Die unterversorgt eingestuften Haushalte müssen gemäß Förderprogramm bis zur Grundstücksgrenze erschlossen werden, unabhängig davon, ob sie sich für oder gegen einen Kundenanschluss bis in das Haus oder die Wohnung entschieden haben“, heißt es. Kurzum: Eine Erschließung der übrigen Haushalte kann nicht im Zuge der aktuell stattfindenden Ausbauarbeiten erfolgen.

Hausanschlüsse für Breitband Die Wemacom Breitband GmbH, ein Tochterunternehmen des Schweriner Energieversorgers Wemag, hat die europaweite Ausschreibung für den Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg für sich entschieden. Im August 2018 ist der Zuwendungsvertrag für alle 14 Projektgebiete in Nordwestmecklenburg unterzeichnet worden. Das Unternehmen rechnet mit 30 000 Anschlüssen und rund 2000 Kilometer Trassenneubau. Das Projekt wird vom Bund und Land mit insgesamt 178 Millionen Euro gefördert. Insgesamt sollen in den 81 Gemeinden rund 2000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden. Während der aktuellen Bauphase können förderfähige Haushalte sich noch für einen Hausanschluss mit schnellem Internet bei der Wemag entscheiden. Dieser kostet in der Bauphase 199 Euro (in Kombination mit einem Internet-/Telefonvertrag, sonst 999 Euro) – vorausgesetzt, man schließt den „Dienste-Vertrag“ mit der Wemacom ab. Erheblich teuerer wird ein Anschlussvertrag, nachdem die Bauphase abgeschlossen ist. Dann kostet ein Anschlussvertrag 1299 Euro.

Die in Rede stehenden Haushalte haben laut Kreisverwaltung allerdings die Möglichkeit, im Nachgang des aktuell stattfindenden Ausbaus von einer Förderung zu profitieren, heißt es aus der Kreisverwaltung. So würden die Adressen in eine Liste verbleibender weißer Flecken aufgenommen, für die weitere Fördermittel akquiriert werden sollen. Ziel sei es, in den bestehenden Projekten eine flächendeckende Versorgung zu ermöglichen und die unterversorgten Teilnehmer in die bestehenden Projekte zu integrieren.

Von Michaela Krohn und Jana Franke