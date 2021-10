Grevesmühlen

Gut einhundert Tage ist es her, dass Tino Schomann (CDU) seine Aufgabe als Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg angetreten hat. Etwa 15 Wochen, in denen der junge Politiker neue Erkenntnisse gewonnen, aber auch schon seine Handschrift gezeigt hat

Der Breitbandausbau in NWM geht nicht voran, wie stehen Sie zu dem Problem und wie geht der Landkreis damit um?

Tino Schomann: Ich dachte anfangs, der Landkreis ist der Bauherr für den Breitbandausbau, habe aber gelernt, dass wir nur der Fördermittelgeber beziehungsweise der Weitergeber sind. Daher können wir wenig machen. Bauherr ist die Wemacom. Die sucht jetzt die Kommunikation und macht eine Konferenz mit den Bürgermeistern, um dort seriös zu erklären, wie und wann der Ausbau jetzt in den einzelnen Clustern vorankommt. Ich habe auch mal für mein eigenes Haus nachgesehen, wie der Bearbeitungsstand ist. Die letzte Eintragung ist von März 2020. Das ist unbefriedigend für jeden Bürger. In Bezug auf mögliche Kostensteigerungen muss auch der Fördermittelgeber, also der Bund Geld nachschießen. Das Wichtigste, meiner Ansicht nach, ist die Kommunikation miteinander. Der Landkreis wird selbstverständlich stets hilfsbereit zur Seite stehen.

Sie sind eigentlich Landwirt mit eigenem Betrieb. Wie haben sich die Arbeitszeiten für Sie verändert? Wie viele Stunden arbeitet ein Landrat pro Woche?

Der Aufwand ist eigentlich identisch. Als Landwirt hat man natürlich Spitzen, die saisonbedingt sind. In der letzten Woche hatte ich von Montag bis Donnerstag jeden Tag Sitzungen bis 22 und 23 Uhr. Eine 60-Stunden-Woche wie jetzt hatte ich auch vorher. Ich bin aber auch noch in der Einarbeitung. Nach hundert Tagen zu sagen, ich kann’s, das wäre übertrieben.

Hatten Sie inzwischen Kontakt zu Ihrer Vorgängerin Kerstin Weiss? Gab es so etwas wie eine Übergabe?

Nein. Meine beiden Stellvertreter und die jeweiligen Kollegen vor Ort unterstützen mich aber sehr.

Woran merken eigentlich die Bürger in NWM bislang, dass sie einen neuen Landrat haben?

Ehrlich gesagt, kann man das wahrscheinlich noch nicht direkt merken. Ich erkläre aber in den Fachdiensten immer wieder, dass ich sie und ihre Arbeit auch von außen ansehe, so wie die Bürger. Um bürgernah zu sein, habe ich zum Beispiel den Anspruch, dass auch in Zeiten von Homeoffice die jeweiligen Sprechzeiten immer besetzt sind. Ich werde mit meinen geplanten Strukturveränderungen hoffentlich merkliche Veränderungen bieten können, dafür braucht es aber noch deutlich mehr als hundert Tage Zeit.

Gibt es Umstrukturierungen bei Führungskräften in der Kreisverwaltung?

Mir ist aufgefallen, dass es viele unterschiedliche Baustellen gibt und ich erst einmal gewichten muss. Wir haben etwa 840 Mitarbeiter und derzeit 44 unbesetzte Stellen. Das ist noch ein relativ durchschnittlicher Wert. Aber wir müssen 60 neue Stellen in vielen Bereichen schaffen, unter anderem weil uns viele Aufgaben vom Land übertragen werden und ich festgestellt habe, dass in manchen Bereichen auf Verschleiß gearbeitet wurde. Daher habe ich die Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag über die finanzielle Lage des Kreises informiert und darüber, wo wir personell stehen. In den nächsten zehn Jahren gehen 300 Mitarbeiter in den Ruhestand, ein Drittel der Führungspersonen in den Fachdiensten. Das müssen wir auch auffangen. Aber wir haben im Moment beispielsweise nur eine Mitarbeiterin, die die Ausschreibungen für Stellen und deren Auswertung macht. Das muss sich verändern. Allgemein müssen wir uns als Dienstleister für den Bürger sehen. Dafür muss viel mehr geredet werden, intern und auch nach außen.

Die 1894 gebaute Malzfabrik ist eines der bedeutendsten Industriedenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern und neben der Verwaltung in Wismar Sitz der Kreisverwaltung. Quelle: Jürgen Lenz

Die Personalsituation zu verändern, hat oberste Priorität. Was haben Sie sich sonst für Schwerpunkte gesetzt?

Wir haben 10 Millionen Euro für den Straßenbau auf der hohen Kante. Das Geld kann aber nicht genutzt werden, weil wir zu wenig Ingenieure, Straßen- und Tiefbauer haben. Straßenbauingenieure sind wie Goldstaub und die Verdienste für sie sind auch in der Verwaltung gut. In der Privatwirtschaft sind sie aber teilweise noch besser. Deswegen müssen wir uns da auch etwas öffnen und zum Beispiel die Work-Life-Balance als zusätzliches Kriterium sehen. Auch wir als öffentliche Verwaltung müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Dabei geht es nicht immer primär um das Gehalt. Wir müssen flexiblere Arbeitszeitmodelle anbieten, familienfreundlicher werden. Unter anderem planen wir aktuell die Einrichtung eines neuen betrieblichen Gesundheitsmanagements oder zum Beispiel günstiges Mitarbeiterleasing für E-Bikes. Dazu sind wir auch immer im Gespräch mit dem Personalrat und nehmen konstruktive Ideen auf. Auch der ÖPNV und eine positive Stimmung gegenüber unserer Kreisverwaltung werden unter anderem prioritär von mir behandelt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Landtagswahl stehen Sie als CDU-Landrat vermutlich einer rot-roten Landesregierung gegenüber – ein Vor- oder ein Nachteil?

Ich bin ein offener und auch kritischer Mensch. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das auch. Wer in Schwerin regiert, spielt für mich keine Rolle, sondern dass die Kommunen vom Land vernünftig ausgestattet werden. Die Städte und Gemeinden sind davon betroffen, aber auch der Kreis hat ein Defizit, beispielsweise im Kitabereich, von 4,5 Millionen Euro und hier erwarte ich, dass der die Musik bezahlt, der sie bestellt, also das Land. Fraktionsmitglieder aus dem Landtag sind auch im Kreistag und können unsere Diskussionen gut weitertragen.

Zum Abschluss noch die Frage: Audi A8 oder VW-Bus?

VW-Bus, da ist noch mehr Platz. Den Dienstwagen sehe ich nicht als Statussymbol. Es ist für mich wie früher mein Traktor. Und der hat auch luftgefederte Sitze, eine klimatisierte Fahrerkabine und Steuerung über GPS, eben ein Arbeitsgerät.

Von Malte Behnk