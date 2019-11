Buchautor Thomas Ziebula: „Ich erzähle gern Geschichten“

Wismar

Lübeck 1232: Völlig unverhofft weckt der kleine Bettler Bertram Morneweg das Mitleid der reichen Kaufmannstochter Gertrud. Sie drängt ihren Vater, den Jungen bei sich aufzunehmen. Die Kinder wachsen gemeinsam heran und werden unzertrennlich. Ihre zarte Liebe ist aber unmöglich. So heuert Morneweg als junger Mann auf einem Hanseschiff an – und begibt sich auf eine gefährliche Reise.

Wie diese verläuft, erzählt Autor Thomas Ziebula in seinem neuesten Buch „Das weiße Gold der Hanse“. Es ist bereits der fünfte historische Roman, den er geschrieben hat. Unter dem Pseudonym Ruben Laurin stellt er das Leben des erfolgreichen Kaufmannes Bertram Morneweg dar und beschreibt dessen Reise mit Stationen auf der schwedischen Insel Gotland, in der lettischen Hauptstadt Riga und auch in Wismar.

Legenden um Lübecker Kaufmann

Ziebulas Erzählung basiert auf Fakten, die er aus Gesprächen mit Historikern und diversen Büchern zusammengetragen hat. Ergänzt hat er diese mit seiner eigenen Fantasie und den Legenden, die sich um Morneweg ranken. Davon erzählt man sich in Lübeck viele. Der Grund: der rasante Aufstieg Mornewegs vom armen Bettlerjungen zum wohlhabenden Kaufmann und Lübecker Ratsherren.

Das ist über Bertram Morneweg bekannt Von Bertram Morneweg ist aktenkundig, dass er wie aus dem Nichts in Lübeck aufgetaucht ist und Handel in Lettland und England betrieben hat. Er war Angehöriger des Lübecker Rats und gehört als Stifter zu den Gründern des Heiligen-Geist-Hospitals. Dort zeigt bis heute eine Wandmalerei sein Porträt. Nach seinem Tod hinterließ Morneweg seiner Gattin Gertrud und seinem Sohn Hermann ungewöhnlich viel Geld, woraufhin er in Lübeck zur Sagengestalt wurde. Historiker betiteln ihn als „den reichsten Lübecker seiner Zeit“.

Bis dato saßen nur Lübecker in dem Rat. „Woher Morneweg aber kam, ist bis heute unklar. Zudem gibt es keine historischen Dokumente darüber, wie er seinen Aufstieg gemeistert hat“, erzählt Ziebula. Es gäbe aber reichlich Geschichten.

Ein Text aus dem 17. Jahrhundert erzählt eine dieser, die später auch als romantische Erzählung in der Illustrierten „Gartenlaube“ erschienen ist. „Die war so kitschig erzählt, dass sie mich in einem Café in Lübstorf, wo ich sie auf dem Handy las, zu Tränen rührte.“ Die Inspiration für sein neues Buch war geboren.

„Das weiße Gold der Hanse“ heißt das aktuelle Werk von Thomas Ziebula. Es wurde unter seinem Pseudonym Ruben Laurin im Bastei-Lübbe-Verlag veröffentlicht (ISBN-Nummer: 978-3-404-17889-6). Es kostet 11 Euro. Quelle: Bastei Lübbe AG

Neben dem Leben von Bertram Morneweg geht es für Ziebula in seinem Buch vor allem um eines: „die Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz und ihre Überwindung durch Liebe, Willenskraft und Hingabe an das Leben“, erklärt der Autor. In seinen Erzählungen gehe es immer ums „menschliche Herz“. „Das weiße Gold der Hanse“ ist bereits das zehnte Buch, das Ziebula in den vergangenen zehn Jahren geschrieben hat. „Ganz schön sportlich“, gibt er selbst zu.

Sechs Monate reine Schreibzeit

Ungefähr ein halbes Jahr braucht Ziebula, um ein Buch zu schreiben. Dabei tobt er in sich in den verschiedensten Genres aus. Als Jo Zybell hat er auch schon Fantasy-Romane herausgebracht. Im Januar 2020 erscheint zudem ein weiterer Krimi von ihm. „Das ist aber auch ein historisches Werk. Das Mittelalter interessiert mich gerade sehr“, sagt Ziebula. Die Handlung des Buches spiele aber nicht mehr an der Ostseeküste, sondern in Magdeburg.

Woher er seine Inspiration nimmt, kann Ziebula nur schwer erklären: „Ich gehe einfach mit wachen Augen durch die Gegend“, sagt er. Die Leute seien oft skeptisch, wenn sie hören, in wie vielen Genres er als Autor unterwegs ist. „Ich erzähle aber einfach gern Geschichten“, betont Ziebula. Geschichten hat er schon immer gern erzählt. Seine ersten Texte stammen aus frühester Jugend – Gedanken, Erlebtes, Gedichte.

Vom Krankenpfleger zum Autor

Seit 22 Jahren kann Ziebula vom Schreiben leben. Nach der Schule machte er zunächst eine Ausbildung als Krankenpfleger und arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf. Später verfasste er als Prediger Predigten, als Diakon Verse und als Trauerredner Reden. Als Sozialpädagoge gründete er zudem eine Schreibwerkstatt für Menschen in Lebenskrisen. „So wurde das Schreiben langsam zu meinem Beruf“, sagt Ziebula.

Diese Bücher stammen auch aus der Region Ob Kinderbuch, Jugendroman oder ein Buch für die Eltern: Bücher aus der Region gibt es viele. Folgende sind in diesem Jahr erschienen. Eine Auswahl. Das Künstlerpaar Britta und Horst Matthies aus Hohen Viecheln hat in diesem Jahr ihr Gemeinschaftswerk „Tümpelkinder“ neu auferlegt. Das Buch richtet sich an Kinder und Eltern, die sich für kleine Wunder am Wegesrand oder in einem Tümpel begeistern lassen. Autorin Anke Ortlieb aus Rehna hat im Juli auch ein Kinderbuch herausgebracht – auf plattdeutsch. In „Mäh! Maa! Möh! Versteihst?“ geht es um die drei Schafe Rosa, Moppel und Fuchs, die nach dem Verschwinden von Bauer Heini ein neues Zuhause suchen. Jakob Borchmann aus Wismar hat in diesem Jahr sein erstes Buch veröffentlicht. „Ein Jahr für Penny oder Wie man Diamanten zum Leuchten bringt“ heißt sein Jugendroman und handelt von den Freundinnen Penny und Mirella. Cornelia Hollmann aus Wismar thematisiert in ihrem Erstlingswerk „Anderer Leute Sommer“ das Leben des scheuen Mio, dessen Welt sich um sein iPad dreht. Ihr Buch richtet sich vor allem an Eltern.

Sein Weg führte ihn dabei quer durch Deutschland. Am schönsten aber sei es in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Der Liebe wegen sei Ziebula nach Wismar gekommen. Knapp drei Jahre hat er in der Hansestadt gelebt, bevor es ihn 2018 in die Nähe von Karlsruhe zog. Ob er zurückkommen würde? Das schließe er nicht aus. „Noch lässt mich die Gegend nicht los“, sagt Ziebula. „Vielleicht liegt es daran, dass MV mich an meine Heimat Brandenburg erinnert.“

Und wie sieht es mit dem Beruf als Autor aus? „Ich glaube schon, das gefunden zu haben, was ich bis ins Alter machen möchte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, noch einmal im Wald zu arbeiten und in der Natur unterwegs zu sein“, sagt er. Bis dahin aber werden sicher noch einige Bücher erscheinen.

