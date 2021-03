Bucht-Ranger: Boiensdorfer Camper ignorieren den Naturschutz

Boiensdorf

Die Gemeinde Boiensdorf will ihren Campingplatz „Möwe“ neu verpachten. Um das Areal herzurichten, sollen die Dauercamper den Platz verlassen. Die wollen das aber nicht und deshalb gibt es seit Monaten heftige Diskussionen. Unter anderem argumentieren die Dauercamper, der Bestandsschutz des Platzes könnte verloren gehen, wenn er zu lange leer steht. Denn: Er befindet sich in einem sensiblen Öko-Gebiet.

Wismarbucht-Ranger Jürgen Weigel findet es erstaunlich, dass die Camper „erst in dieser für sie prekären Situation“ bemerken, dass der Platz in einem Fauna-Flora-Habitat liegt. In den vergangenen Jahren hätten sie nicht so auf die Natur geachtet oder im Einklang mit dieser gelebt. Als Beispiel nennt er den Zaun zum angrenzenden Naturschutzgebiet „Rustwerder. Damit dort Wasservögel wie Graugänse, Pfuhlschnepfen oder Austernfischer in Ruhe brüten, rasten und fressen können, darf das nicht betreten werden. Ein Schild weist darauf hin. 2020 hätten Helfer des Naturschutzbundes Deutschland die Absperrung repariert und eine vorhandene Lücke geschlossen.

Doch nur kurze Zeit später seien der komplette Zaun wieder weg und Camper im Naturschutzgebiet unterwegs gewesen. „Dort gibt es zwei, drei schöne Sandflecken, die zum Sonnenbaden regelrecht einladen“, berichtet der Bucht-Ranger. Und da es im Uferbereich des Campingplatzes keinen vernünftigen Strand gebe, würden Camper ins Sperrgebiet ausweichen.

Sonnenbaden ist im Naturschutzgebiet nicht erlaubt. Quelle: Jürgen Weigel

Viele Fotos gemacht

Jürgen Weigel beobachtet und fotografiert regelmäßig das Gebiet vom Festland und dem Dienstboot aus – auch an Wochenenden und Feiertagen. Auch aus der Luft werden Aufnahmen gemacht. Im vergangenen Sommer hat er unter anderem zwei halb nackte Personen mit einem Hund und eine Frau sonnenbadend am Strand im Naturschutzgebiet fotografiert. „Spricht man die Leute an und macht sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam, bekommt man die Antwort: Wir machen das schon seit 30 Jahren so. Es sind also Dauercamper“, vermutet Jürgen Weigel.

Sönke Neumann, ehemaliger Pächter des Campingplatzes, bestätigt, dass Menschen im Naturschutzgebiet unterwegs sind. „Aber das sind auch Spaziergänger aus der Region oder Bewohner der Bungalow-Siedlung“, sagt er. Wichtig sei es, die Leute besser über den Schutzstatus zu informieren – mit mehr Schildern oder Kontrolleuren, die offensiv das Gespräch suchen.

Hinweisschilder aufgestellt

Bereits 2019 sind laut Jürgen Weigel von der Unteren Naturschutzbehörde neue Hinweisschilder an der Grenze zum Naturschutzgebiet aufgestellt worden. Auch diese seien einige Tage später wieder verschwunden gewesen. „Tagesgäste oder Spaziergänger waren das sicher nicht“, sagt der Bucht-Ranger. Außerdem seien unter den Platz-Nutzern auch Wassersportler. Bei entsprechendem Wind gebe es für die Kiter und Surfer kein Halten mehr. „Es geht raus auf das Wasser, ohne Rücksicht auf größere Vogelansammlungen. Gerade während der Mauserzeit, in der die Vögel flugunfähig sind und nicht so schnell flüchten können, bedeutet jede Störung eine zusätzliche Belastung für die Tiere“, erklärt Jürgen Weigel.

Zwar seien die Wasserflächen alle Bundeswasserstraße und könnten unter Beachtung der bestehenden Regeln genutzt werden. Doch das „Europäische Vogelschutzgebiet Wismarbucht und Salzhaff“ sei Bestandteil von „Natura 2000“, einem europaweiten Verbundnetz von Schutzgebieten und werde seit 2005 von der „Regionalvereinigung Segeln Wismarbucht“ über eine freiwillige Vereinbarung betreut. In der hätten sich die mittlerweile 34 Unterzeichner (Wassersportvereine, Angelvereine, Städte, Gemeinden) zur Aufgabe gemacht, den Naturschutz und Wassersport in Einklang zu bringen. „Sie verpflichten sich auf freiwilliger Basis, in den ausgewiesenen sensiblen Flächen für Wasservögel festgelegte Regeln einzuhalten“, berichtet Jürgen Weigel. Er hofft, dass in Zukunft auch die Dauercamper vom Boiensdorfer Werder dazugehören.

Die meisten sind einsichtig

Wie Sönke Neumann betont, wollen die Camper keinen Ärger haben und die meisten würden sich an die Regeln halten. Ausnahmen gäbe es überall. Wichtig sei, wie man sich verhalte und nicht, was man unterzeichne.

Die Gemeinde Boiensdorf ist von Beginn an Mitglied der freiwilligen Vereinbarung und unterstützt deren Ziele. „Jürgen Weigels Bitte ist es: Die Camper sollten über ihr eigenes Verhalten in den vergangenen Jahren nachdenken und dann das Gespräch mit der Gemeinde suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. „Dafür ist es nicht zu spät und dann würde in Zukunft einem Leben auf dem Campingplatz im Einklang mit der Natur sicher nichts mehr im Wege stehen.“

Von Kerstin Schröder