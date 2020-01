Bürgermeister im Gespräch: Vieles hätte in Neukloster schneller gehen können

Neukloster

2019 war ein spannendes Jahr für die Stadt Neukloster. Bürgermeister Frank Meier (parteilos) blickt im Gespräch mit der OZ darauf zurück und verrät, was 2020 besser laufen soll und was er sich für seine Stadt wünscht.

2019 hat die Stadt Neukloster das 800-Jahr-Jubiläum gefeiert. Was war für Sie der Höhepunkt?

Frank Meier: Der Höhepunkt war natürlich der große Festumzug. Ich möchte mich auch bei all den Leuten, die das möglich gemacht haben, bedanken. Die haben mich sehr beeindruckt. Es war nicht alles von oben aufgedrückt. Die Leute wollten es selbst und das ist toll.

Was würden Sie sagen, was ist im vergangenen Jahr außerdem gut gelaufen in Neukloster?

Sehr gut war, dass wir im Januar unser Konzept zu den Schulstandorten beschlossen hatten. Da gab es vorher viele Diskussionen und Emotionen. Das war dann wiederum die Grundlage dafür, dass wir die Planungen für die beiden Schulen vorantreiben konnten. Am 27. Dezember konnte ich auch den Antrag für die Regionale Schule für das Schulbauprogramm im Bildungsministerium einreichen. Parallel sind wir mit der Planung der Grundschule sehr gut vorangekommen. Das geht alles in einander über. Im nächsten Monat wollen wir dem Bauausschuss die aktuellen Planungen für beide Schulen vorlegen. Außerdem entsteht seit 2019 die neue Sporthalle der Grundschule.

Der Bau der neuen Sporthalle für die Grundschule in Neukloster geht voran. Der Hochbau hat bereits begonnen. Quelle: Michaela Krohn

Wie laufen die Bauarbeiten dort?

Es hatte ja etwas gedauert, bis wir den Bescheid bekommen hatten, das war etwas nervenaufreibend, aber inzwischen war Baubeginn. Die alte Halle wurde abgerissen und es geht wieder nach oben. Es wird gebaut.

Verändert sich Neukloster städtebaulich noch an anderer Stelle?

Ja, 2019 war ein Jahr, in dem wir viele Baugrundstücke veräußert haben, die wir vorher hergerichtet haben. Da sind wir kaum hinterhergekommen. Seit 25 Jahren hat uns die Nachfrage nach Baugrundstücken zum ersten Mal eingeholt. Es waren 25 bis 30 Grundstücke, die wir veräußert haben. Für Neukloster ist das viel. Wir sind jetzt schon beim nächsten Gebiet dabei, neue Grundstücke nördlich der Blumenstraße vorzubereiten.

Neukloster wächst also wieder?

Ja. Das war lange ein Problem für uns. Wir liegen halt nicht so dicht am Ostseestrand, wir gehören schon zur Fläche und haben damit zu kämpfen. Wir hatten unseren Tiefstand im Januar 2015. Seitdem bewegen wir uns Einwohner-mäßig wieder nach oben. Das ist nur dem Zuzug zu verdanken. Es gibt zwischen Einwohnern, die sterben und geboren werden, immer noch ein Defizit, das auch die nächsten Jahre so bleiben wird. Nur wegen der neuen Wohnbauflächen konnten wir da gegensteuern.

Was hätte 2019 aus Ihrer Sicht besser für Neukloster laufen können?

Als Bürgermeister kann man eigentlich nie zufrieden sein. Es hätte besser laufen können, dass wir mit dem neuen Wohngebiet schon weiter sein könnten. Die Entwicklung des Schulstandortes und der Bau der neuen Sporthalle hätten auch schneller gehen können.

Woran lag es, dass es nicht schnell genug ging?

Das ist komplex. Wir sind auch ein Stück selbst mit Schuld. Es waren zudem Kommunalwahlen, die halten immer auch auf. In der Stadtvertretung sind einige ausgeschieden, andere sind hinzugekommen. Außerdem ist Neukloster nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern wir sind ja noch Verwaltung für acht andere Kommunen. Und auch da gab es mit den Wahlen unter anderem in Warin und Glasin gravierende Veränderungen. Hinzu kommt – und das erleben ja alle Verwaltungen – die Digitalisierung. Das sind Umstellungen, die nicht immer einfach laufen. Erfreulich ist allerdings, dass wir in der Verwaltung auch gute Leute hinzubekommen.

Sie haben es angesprochen, die Stadtvertretung hat sich seit den Kommunalwahlen in ihrer Zusammensetzung verändert. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Es ist durchaus erkennbar, dass die beiden Vertreter der AfD und ich nicht gerade ein Traumpaar sind. Aber sonst habe ich dort eine schlagkräftig Stadtvertretung und ich habe überhaupt keine Sorge, dass wir nicht weiter so erfolgreich zusammenarbeiten wie bisher.

Was wird 2020 für Neukloster wichtig?

Das Vorantreiben der Schulprojekte natürlich. Im März wollen wir in einer Veranstaltung in der Stadthalle öffentlich dazu informieren – Lehrer, Eltern und alle Interessierten. Dann haben wir im letzten Jahr mit dem Ausbau der Straße Zum Holzplatz angefangen. Das kann bei dem milden Wetter auch über den Winter weiterlaufen. Es gibt keine Anliegerbeiträge mehr. Die Stadt Grevesmühlen klagt ja dagegen und auch ich habe mich dagegen ausgesprochen. Ungeachtet dessen werden wir aber weiter die Straßen anfassen und sanieren. Als nächstes geht es an den nördlichen Teil der Neuen Straße. Der Breitbandausbau ist auch in Vorbereitung. Wir wissen aber noch nicht, wann es im Stadtgebiet losgeht.

Wo kann sich Neukloster noch verbessern?

Indem wir zeitgemäße Schulen anbieten. Und das gesamte gesellschaftliche Leben muss am Laufen gehalten werden. Wir können froh sein, wenn es Leute gibt, die sich in der Stadt engagieren.

Was ist ihr persönlicher Wunsch für 2020?

Ich wünsche mir, dass der Teamgeist, der 2019 durch das Stadtjubiläum aufkam, erhalten bleibt. Ich wünsche mir, dass sich auch junge Leute finden, die gesellschaftlich aktiv sind – ohne finanzielle Gegenleistungen zu erwarten. Denn nur so funktioniert eine Gesellschaft. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, dann reicht das.

